Feu vert pour Ekitike, c'est le gros coup du PSG

Par Corentin Facy

Proche d’un accord avec Sassuolo pour Gianluca Scamacca, le PSG a par ailleurs trouvé un terrain d'entente avec Hugo Ekitike, l’attaquant de Reims.

Actuellement en stage en Belgique avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike vit peut-être ses derniers instants au sein du club champenois. Et pour cause, le Parisien dévoile qu’un accord a été trouvé entre l’attaquant de 20 ans et le Paris Saint-Germain, qui courtise le joueur depuis l’intronisation de Luis Campos au poste de conseiller sportif. Preuve que le dossier est avancé, Nasser Al-Khelaïfi a décroché son téléphone en personne afin de contacter Jean-Pierre Caillot, son homologue du Stade de Reims. Le président du PSG a signifié de manière officielle l’intérêt du club parisien pour Hugo Ekitike auprès du dirigeant de Reims. De Nasser Al-Khelaïfi à Luis Campos en passant par Antero Henrique et Christophe Galtier, le profil d’Hugo Ekitike fait l’unanimité au sein de l’état-major parisien. Les deux clubs doivent maintenant s’entendre sur les conditions du transfert du joueur, par ailleurs courtisé par Newcastle depuis le mois de janvier.

Ekitike donne son accord au PSG

Hugo Ekitike de son côté n’a plus aucun doute sur son choix. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain et évoluer au côté de celui qu’il considère comme son modèle, à savoir Kylian Mbappé, son ainé de trois ans. Le Paris Saint-Germain va maintenant devoir égaler la dernière offre de Newcastle, laquelle s’élevait à 36 millions d’euros et avait été acceptée par les dirigeants du Stade de Reims, qui avaient donné leur accord à Hugo Ekitike afin que celui-ci voyage en Angleterre. Mais les agents du joueur n’ont jamais trouvé d’accord avec les Magpies, Hugo Ekitike ayant rapidement affiché la volonté de ne pas se précipiter afin de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Le buteur de Reims, qui attendait peut-être l’offre du PSG, a bien fait de temporiser. Il s’apprête donc à rejoindre Paris, où il devra en revanche composer avec une concurrence démentielle. En plus de Neymar, Mbappé, Messi et Icardi, qui n’a toujours pas trouvé de point de chute, le futur ex-attaquant de Reims devra certainement se frotter à la concurrence de Gianluca Scamacca, lui aussi sur le point de poser ses valises dans la capitale française.