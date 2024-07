Fabian Ruiz accepte de quitter le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’un Euro 2024 de toute beauté sous le maillot de l’Espagne, Fabian Ruiz, qui se sent poussé dehors, envisage désormais de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

Pas forcément jugé à sa juste valeur du côté du club de la capitale française, où Luis Enrique ne l’a pas mis dans les meilleures conditions la saison passée, Fabian Ruiz pourrait poursuivre sa carrière ailleurs qu’à Paris. Après s’être montré sous son meilleur visage lors de la victoire de la Roja à l’Euro 2024, le milieu de terrain attire désormais les meilleurs clubs européens. Depuis quelques jours, Fabian Ruiz figure effectivement dans le viseur d’Arsenal. Suite à l'échec dans le dossier Mikel Merino (Real Sociedad), qui se verrait plutôt rester en Espagne au Barça ou à l’Atlético, Mikel Arteta donne sa priorité à Ruiz. Et alors que le PSG a fixé le prix de son champion d’Europe à 45 millions d’euros, les Gunners envisagent de proposer un prêt avec une option d’achat. Un deal qui plairait bien à Ruiz, selon le site CaughtOffside : « Ruiz serait lui-même ouvert à l'idée de quitter le Parc des Princes pour avoir plus de temps de jeu, il se pourrait donc qu'un transfert à Arsenal lui plaise ».

Fabian Ruiz ne dit pas non à Arsenal

Le potentiel départ de Ruiz à Arsenal pourrait être une perte de plus pour le PSG dans l’entrejeu, sachant que Manuel Ugarte est lui aussi tout proche de la Premier League. Pas vraiment estimé par Luis Enrique, l'international uruguayen pourrait signer à Manchester United en l’échange d’un chèque de plus de 50 millions d’euros. Ouvert à l’idée de rejoindre Old Trafford, Ugarte attend que les deux clubs trouvent un accord pour annoncer son envie de quitter Paris pour l’Angleterre. Mais face à cette fuite des milieux de terrain, le PSG a quand même anticipé les choses en finalisant récemment la venue de Joao Neves, qui quittera bientôt le Benfica contre 70 ME pour venir s’installer aux côtés de Vitinha et Zaïre-Emery dans l’entrejeu parisien en vue de la saison prochaine. Autant dire que les possibles ventes d’Ugarte et de Fabian Ruiz ne déplairaient pas non plus aux dirigeants parisiens, et notamment à Luis Enrique, qui n’a jamais réussi à trouver la bonne recette avec l'Uruguayen et l'Espagnol.