Esp : Dembélé supplié d’esquiver l'offre du PSG

Par Corentin Facy

De retour à un excellent niveau, Ousmane Dembélé va agiter le prochain mercato alors que son contrat avec Barcelone expire à la fin de la saison.

Poussé dehors par les dirigeants de Barcelone lors du mercato hivernal, Ousmane Dembélé a refusé de s’en aller à six mois de la fin de son contrat. Les dirigeants blaugrana se retrouvent maintenant dans une situation inconfortable puisque Dembélé, qui est sans conteste l’un des meilleurs joueurs à la disposition de Xavi, est libre de s’engager dans le club de son choix pour zéro euro dans l’optique de la saison prochaine. A en croire les informations délivrées mercredi par RMC, le Paris Saint-Germain a pris contact avec l’entourage d’Ousmane Dembélé afin d’en faire le successeur d’Angel Di Maria dans la capitale française. Un potentiel départ vers le PSG qui ne réjouirait pas Pierre-Emerick Aubameyang, son grand ami avec qui il partage le vestiaire de Barcelone depuis le mois de janvier.

Aubameyang veut que Dembélé reste à Barcelone

« Je l'ai vu très bien s'entraîner depuis mon arrivée, avec beaucoup d'envie. Il se débrouille bien et fait beaucoup de passes décisives. Je le connais depuis de nombreuses années, la chose la plus importante est qu'il soit heureux et qu'il travaille dur. (...) Nous avons un peu parlé avec Dembélé. La décision finale lui appartient, nous verrons ce qu'il fera. J'aimerais qu'il reste, je suis très heureux de jouer avec lui, nous verrons ce qui se passera » a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang en marge du match d’Europa League entre le FC Barcelone et Galatasaray. Reste maintenant à voir ce que Dembélé et son entourage décideront pour l’avenir de l’international français. Même si une prolongation à Barcelone ne semble pas être la tendance du moment, cette possibilité n’est pas à exclure. Le PSG de son côté, espère avoir suffisamment d’arguments sportifs et financiers pour convaincre l’ancien Rennais de rallier la capitale française.