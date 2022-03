Di Maria poussé dehors, le PSG veut Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'élimination face au Real Madrid pousse le PSG à devoir faire un grand ménage dans son effectif pour retrouver ses ambitions européennes. Angel Di Maria fait partie des joueurs qui ne sont plus désirés d'autant que les Parisiens lorgnent sur Ousmane Dembélé.

La fin d'un cycle du côté du PSG. Le fiasco subi sur la pelouse de Bernabeu aura au moins eu le mérite de montrer aux dirigeants parisiens toute l'étendue du chantier au sein du club. L'effectif est déséquilibré et surtout certains joueurs ne répondent plus aux attentes élevées de Doha. Parmi eux, Angel Di Maria devrait être poussé vers la sortie. L'Argentin est arrivé à l'été 2015 en provenance de Manchester United contre 63 millions d'euros. Vainqueur de la Ligue des champions en 2014 avec le Real Madrid, il n'a jamais su transmettre son expérience de la gagne à ses équipiers et aider les Parisiens à connaître pareil destin.

Ousmane Dembélé plus que jamais dans le radar du PSG

Pire, cette saison, le natif de Rosario est passé au second plan dans l'effectif parisien à cause du recrutement de son compatriote Lionel Messi. Moins utilisé par Mauricio Pochettino, il est aussi moins performant avec seulement trois réalisations et cinq passes décisives en 25 apparitions toutes compétitions confondues avec le PSG. À 34 ans, il ne représente plus l'avenir et, selon RMC Sport, le PSG l'a bien compris puisqu'il ne lui proposera pas de prolongation pour son contrat qui expire en juin prochain.

🚨 PSG have decided NOT to exercise their option to extend Ángel Di María's contract by a further year. He is expected to leave the club this summer. 🇦🇷



The French club have already started discussions with Ousmane Dembélé's agent. 🇫🇷



(Source: @Tanziloic) pic.twitter.com/hJEpedbnqc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 16, 2022

Son remplaçant est déjà tout trouvé pour les Parisiens en la personne d'Ousmane Dembélé. Le Français du FC Barcelone est suivi depuis des mois par le club parisien qui vient d'entamer les discussions avec l'entourage de l'ancien rennais. En fin de contrat en juin prochain au Barça, le joueur de 24 ans n'a toujours pas prolongé avec les Blaugranas et n'a pas montré de signes allant dans ce sens. Enfin épargné par les blessures, il montre ces dernières semaines tout son potentiel dans une équipe barcelonaise retrouvée. De quoi faire espérer aux supporters parisiens de conserver dans leur effectif un champion du monde français, performant en attaque, la saison prochaine.