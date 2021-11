Erling Haaland et le PSG, Tuchel veut faire pleurer Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Kylian Mbappé, la star norvégienne Erling Haaland est l’un des joueurs les plus courtisés de la planète au mercato.

Il faut dire que le buteur de 22 ans affole les compteurs depuis plus d’un an au Borussia Dortmund. Sans surprise, Erling Haaland sera de nouveau très convoité lors du prochain mercato estival. Il y a quelques mois, son père ainsi que son agent Mino Raiola avaient fait le tour des clubs européens pour prendre la température. Ils s’étaient rendus à Barcelone, à Madrid et dans plusieurs clubs de Premier League, tandis que le PSG est également intéressé par ses services en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais pour Thorsten Fink, ancien joueur du Bayern Munich interrogé par Sport Bild, c’est à Chelsea que pourrait se rendre Erling Haaland la saison prochaine et non au Paris Saint-Germain.

Chelsea favori pour Haaland ?

« Je ne suis pas un initié de Dortmund. Il ne semble pas que Lewandowski quittera le FC Bayern. Mais Nagelsmann pourrait aussi s'imaginer jouer avec un double front. Tout est possible. Mais je pense qu'il ira à l’étranger. Où ça ? À Chelsea ! » a lancé l’ex-joueur du Bayern Munich, qui mise donc sur une signature d’Erling Haaland chez les Blues plutôt qu’au Bayern ou au Paris SG. Un transfert que Thomas Tuchel validerait bien volontiers, lui qui a publiquement ouvert la porte à Erling Haaland à Chelsea dans une interview accordée à Bild le 20 octobre dernier. « Si ça me plairait de faire jouer Lukaku et Haaland ensemble ? Je n'ai aucun problème à en parler (sourire). Je ne pense pas que nous n'étions pas vraiment proches de l'avoir. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines » avait avoué le coach de Chelsea, qui ne cracherait pas sur un tel renfort, un an après avoir enrôlé Romelu Lukaku en provenance de l’Inter Milan.