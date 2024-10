Le Real fonce sur un défenseur du PSG en urgence

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plombé par les blessures de Militao, Carvajal ou encore Alaba, le Real Madrid envisage de recruter un défenseur lors du mercato hivernal. Un prêt de Milan Skriniar en provenance du Paris Saint-Germain est étudié.

Cette saison encore, le Real Madrid n’est pas épargné par les blessures. L’an passé, le club merengue avait déjà été diminué par les pépins physiques et c’est une nouvelle fois le cas depuis le début de la saison. Le secteur défensif de l’équipe de Carlo Ancelotti est particulièrement décimée. David Alaba, absent depuis plusieurs mois, met plus de temps que prévu à revenir tandis que ces dernières semaines, Eder Militao (blessure musculaire) et à plus long terme Dani Carvajal (ligaments croisés) se sont ajoutés à la liste des joueurs sur le flanc. Ce n’est pas dans les habitudes du Real Madrid mais cette fois, Florentino Pérez n’aura pas d’autre choix que de recruter lors du mercato de janvier.

L’objectif est de recruter un défenseur central et un latéral droit, sans se ruiner pour autant car le club de la capitale espagnole privilégiera les gros investissements l’été prochain. A la surprise générale, le Real pourrait faire appel au Paris Saint-Germain dans cette situation d’urgence. Selon les informations de Todo Fichajes, le Real Madrid est intéressé par un prêt de Milan Skriniar, lequel n’entre pas dans les plans de Luis Enrique à Paris. Malgré un salaire colossal, l’ancien capitaine de l’Inter intéresse Carlo Ancelotti, qui apprécie son expérience et son leadership. Le Real Madrid ne souhaite pas investir à long terme sur le Slovaque, mais aimerait le récupérer pour un prêt de six mois sans option d’achat.

Un improbable duel Juve - Real pour Skriniar ?

Cette option pourrait convenir au PSG, qui économiserait près de 6 millions d’euros de masse salariale avec une telle opération, même si dans l’idéal, le club parisien aimerait s’en séparer définitivement. Dans ce dossier, le club de la capitale espagnole est en concurrence avec la Juventus Turin, confrontée aux mêmes problèmes que le Real avec la grave blessure du défenseur brésilien Bremer, out pendant six mois. On ne s’y attendait pas, mais Milan Skriniar va provoquer contre toute attente une grosse bataille lors du mercato à venir, les deux clubs souhaitant l’attirer sous forme de prêt. En cas d’offres totalement équivalentes, le PSG ne se montrera pas difficile et donnera le choix de sa destination à Milan Skriniar. L’objectif pour Paris étant bien sûr que le Slovaque rejoigne un club dans lequel il jouera dans le but d’être exposé avant une potentielle vente définitive en juin prochain.