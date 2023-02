Entrainer le PSG, c'est impossible !

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suite aux récents mauvais résultats du PSG, Christophe Galtier est dans la tourmente. Le statut de l'entraîneur est remis en question. Pour Nabil Djellit, entraîner au PSG est presque impossible à cause de l'environnement du club de la capitale.

Depuis que Qatar Sports Investments (QSI) a racheté le PSG, le club de la capitale et devenu l'un des plus attractifs dans le monde ainsi que le meilleur club français, battant de nombreux records sur la scène hexagonale. Pourtant, en Europe, Paris peine à s'imposer comme un véritable cador et enchaîne les désillusions, parfois avec des situations rocambolesques. Malgré les stars présentes, les moyens techniques et les infrastructures futuristes, le PSG n'arrive toujours pas à décrocher cette Ligue des Champions. Objectif ultime du club. Paris est allé chercher plusieurs entraîneurs avec des profils différents pour passer un cap. En vain. L'été dernier, l'arrivée d'un entraîneur français qui a beaucoup gagné en Ligue 1 n'a rien changé. Sur Europe 1, Nabil Djellit a tiré un constat terrible concernant l'adaptation de n'importe quel coach au PSG après la défaite contre le Bayern Munich.

L'homme de la situation n'existe pas au PSG

« L'homme de la situation, il n'existe pas au PSG. Dès qu'il y a un coach, il est mort dans le film. C'est la république des joueurs. C'est le Paris Saint-Germain qui doit faire autrement, ce n'est pas lui (Christophe Galtier, NDLR). Il s'est adapté à la situation, c'est un entraîneur de Ligue 1 avec des références de Ligue 1 et des équipes défensives. Il a fait ce qu'il savait faire. Là, c'est une équipe à 1 milliard et c'est incompréhensible. Moi je ne suis pas optimiste pour le match retour contre le Bayern. Ce n'est pas une équipe qui est taillée pour aller au bout » a confié le chroniqueur qui estime que les problèmes du PSG sont bien plus profonds que l'identité de l'entraîneur qui dirige une équipe composée de pléthore de stars. Le PSG devra vaincre ses vieux démons le 8 mars prochain contre les Bavarois lors du huitième de finale de Ligue des Champions retour pour sauver la saison du club ainsi que la tête de Christophe Galtier.