Endrick c'est fini, le PSG trouve une nouvelle pépite

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le PSG oublie Endrick. Après une nouvelle offre refusée par Palmeiras, le club de la capitale tire définitivement un trait sur le jeune attaquant de 16 ans, qui fonce vers le Real Madrid. Mais Paris semble avoir jeté son dévolu sur un autre crack brésilien.

Le PSG a été devancé dans le dossier Endrick. Paris n'est pas disposé à répondre aux exigences financières de Palmeiras, alors que Fabrizo Romano confirme un accord oral pour un transfert de 60 ME, et pouvant monter jusqu'à 72 ME, avec une arrivée en juillet 2024.

Endrick to Real Madrid, here we go! Full verbal agreement in place as reported 2 days ago, it’s now closed 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Real Madrid will pay €60m to Palmeiras plus €12m taxes.



Brazilian gem [2006] will join in July 2024.



Real plan to sign all documents within December. pic.twitter.com/8QYv9r3LvP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2022

Néanmoins, les dirigeants parisiens sont toujours intéressés par un autre joueur du club brésilien, encore plus jeune qu'Endrick. Willian Estevão, milieu de terrain offensif, âgé de 15 ans, attire également les convoitises de plusieurs géants européens. Selon les informations de Goal, le PSG a déjà fait une offre au club Alviverde pour avoir l'exclusivité du transfert d'Estevão lorsqu'il aura 18 ans, c’est-à-dire en 2025. Paris va devoir se méfier car la concurrence est également rude pour celui qui est surnommé Messinho au Brésil.

Le PSG craque pour le futur Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Estevao Willian (@estevaowilian_)

Paris a Lionel Messi au sein de son effectif mais pense déjà à sa relève. Le PSG souhaite avoir une préférence d'achat dans ce transfert car Arsenal et le FC Barcelone comptent également s'offrir les services du meneur de jeu brésilien. Seulement âgé de 15 ans, Willian Estevão ne possède pas encore de contrat professionnel à Palmeiras mais impressionne déjà grâce à sa maturité, sa qualité de passe et sa vision. Présenté comme le futur Messi, le PSG souhaite utiliser le même procédé que le Real Madrid pour Vinicius Junior. Recruter Estevão maintenant et le laisser grandir et progresser dans son pays natal jusqu'à ses 18 ans. Un joueur brésilien ne peut pas quitter le Brésil avant d'être majeur. D'ici 2025, d'autres rumeurs et d'autres prétendants vont émerger, c'est pourquoi le PSG souhaite immédiatement se défaire de la concurrence. Paris a peut-être trouvé son futur Messi alors que la Pulga pourrait quitter le club de la capitale à la fin de la saison.