En difficulté au PSG, Ugarte avait besoin de s’éloigner

Par Eric Bethsy

Après d’excellents débuts avec le Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte a connu une baisse de régime ces dernières semaines. Mais le milieu de terrain a retrouvé son meilleur niveau avec l’Uruguay, lui qui a largement contribué à la victoire contre l’Argentine (0-2) ce vendredi.

Manuel Ugarte ne s’est pas seulement fait remarquer pour de mauvaises raisons. Lors du choc remporté en Argentine, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, le milieu de l’Uruguay a été l’auteur d’un geste obscène. La recrue estivale du Paris Saint-Germain a en effet traité l’Argentin Rodrigo De Paul de « suceur de Messi ». Ce n’était heureusement pas sa meilleure action de la partie.

Ugarte choque Messi après un Uruguay-Argentine bouillant https://t.co/I6fhsXD5ME — Foot01.com (@Foot01_com) November 17, 2023

Placé devant la défense aux côtés du Merengue Federico Valverde, Manuel Ugarte a rendu une excellente copie. Sa performance a été saluée par la presse uruguayenne qui l’a vu remplir son rôle au marquage sur Lionel Messi. « Il a eu la tâche difficile de participer à la stratégie défensive visant à contenir Messi. Il a offert sa bonne prestation habituelle », a encensé le média Referi, qui lui a attribué la note de 9/10, tout comme El Pais.

Ugarte est de retour

« Il s'est parfois intercalé entre les deux défenseurs centraux, a commenté le journal. Il a joué un rôle important au milieu du terrain et a donné de l'équilibre à l'équipe. » Encore plus élogieux, le site Futbol.uy l’a vu dominer l’entrejeu. « C'est le maître du milieu de terrain, peut-on lire sur sa prestation. Il a récupéré beaucoup de ballons, a été ferme au marquage et a joué un rôle clé lorsqu'il s'agissait de jouer en retrait, en s'intercalant entre les deux défenseurs. Il a 22 ans, même s’il n'en a pas l’air. (...) De la personnalité, de la présence, une bête. »

On retrouve les compliments adressés à Manuel Ugarte après ses débuts impressionnants avec le Paris Saint-Germain. Depuis la précédente trêve internationale, l’ancien joueur du Sporting connaît une baisse de régime en club. Et n’est plus un titulaire indiscutable pour le coach parisien Luis Enrique. Son retour en forme pourrait changer la donne, d’autant que le milieu défensif, averti et suspendu, n’affrontera pas la Bolivie mercredi.