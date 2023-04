Ekitike, un bug à 36 millions d'euros corrigé avec violence

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La première saison parisienne d'Hugo Ekitike tourne au cauchemar. Pas assez décisif, pas assez utilisé non plus, l'ancien rémois a même disparu des radars au PSG depuis quelques matchs. Un transfert est envisagé d'autant que le joueur conserve une belle cote à l'étranger.

Jeune, talentueux, buteur, jouant en rouge et blanc. Des signes qui faisaient presque d'Hugo Ekitike le successeur désigné de Kylian Mbappé au PSG. Mais, la comparaison entre les deux joueurs a rapidement tourné court. Mbappé s'était fait une place dans le club parisien à son arrivée en 2017 mais il avait surtout montré bien des choses à Monaco. L'été dernier, Hugo Ekitike était encensé par Christophe Galtier et les dirigeants parisiens, mais la réalité a vite été indiscutable. Ekitike était trop léger pour l'attaque du PSG surtout avec un trio Mbappé-Messi-Neymar devant lui. Le jeune homme a peiné à se faire du temps de jeu et désormais il n'a même plus droit au chapitre.

L'Allemagne et l'Angleterre prêts à piquer Ekitike au PSG

Auteur de quatre buts et trois passes décisives avec le PSG, Ekitike n'a pas pris part aux trois derniers matchs de son club. Si son manque de maturité a parfois été souligné, son travail est indéniable et cette mise à l'écart interroge. Le joueur postait d'ailleurs un message étonnant après le match de Nice « sub 44 » comme son numéro de maillot pour rappeler son statut de remplaçant et s'en agacer. La rupture est consommée avec Christophe Galtier et il est impossible d'imaginer une cohabitation entre les deux hommes à l'avenir. Le PSG a bien compris le message et réfléchit à le vendre au plus vite. Ce que confirme RMC Sport. Hugo Ekitike n'aurait pas à se plaindre de cette perspective, car les prétendants sont nombreux à être à ses pieds, malgré les 36 millions d'euros payés par Paris pour le faire venir de Reims.

Zéro. C’est le nombre de minutes jouées par Hugo Ekitike sur les trois derniers matchs du PSG.https://t.co/iecoA6UBV4 — RMC Sport (@RMCsport) April 22, 2023

Les performances d'Hugo Ekitike sont scrutées par des clubs anglais et allemands, y compris au Parc. L'un des recruteurs allemands confirmait qu'un transfert était possible et surtout souhaitable pour le jeune joueur du PSG. « Il va réussir ailleurs s’il ne reste pas à Paris la saison prochaine. Les qualités, il les a. Elles ne se sont pas envolées », rapportait-il à RMC Sport. La Bundesliga pourrait bien convenir à ses qualités de vitesse. Il ne serait d'ailleurs pas le premier jeune parisien à s'y établir. Christopher Nkunku, Moussa Diaby ou encore Kingsley Coman l'y ont précédé. A chaque fois, le PSG s'en est mordu les doigts. Ce serait le meilleur pied de nez à faire au PSG et à Christophe Galtier.