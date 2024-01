Ekitike s'en va, le PSG réalise une affaire en or

Dans : PSG.

Le marché des transferts hivernal du PSG n'a pas fini de faire parler. Hugo Ekitike semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied.

Le PSG doit gérer pas mal de dossiers en cette fin de mercato hivernal. Le club de la capitale veut recruter un défenseur et un milieu de terrain mais plus le temps passe et plus cela semble mission impossible. Peut-être qu'une grosse vente pourrait néanmoins changer les choses. Sur le départ depuis l'été dernier, Hugo Ekitike est en négociations avec pas mal d'équipes. Mais pour partir du PSG, l'ancien du Stade de Reims doit baisser son salaire, ce qui n'est apparemment pas un problème. Selon les informations de TF1, un transfert à Francfort est même de plus en plus probable.

Ekitike voit enfin le bout du tunnel au PSG

Le média indique en effet ce dimanche que Hugo Ekitike s'est mis d'accord avec le club allemand. « Les infos mercato de Téléfoot : Hugo Ekitike (PSG) - Francfort et Wolfsburg sont sur les rangs pour le récupérer - Le joueur donne sa préférence à Francfort - Un accord serait proche d'être trouvé entre toutes les parties - Le PSG espère récupérer une trentaine de millions », a notamment indiqué Téléfoot sur X. Une bonne nouvelle pour tout le monde si ce deal se réalisait. A noter que Sky Sports via Florian Plettenberg précise de son côté que l'attaquant du PSG a accepté un salaire de 4 millions d'euros pour filer en Bundesliga du côté de Francfort. Francfort, un club qu'Ekitike aurait pu déjà rejoindre l'été dernier dans l'opération Randal Kolo Muani. Personne n'a été trop rancunier dans ce dossier (à part le PSG) et Hugo Ekitike va, sauf énième rebondissement, pouvoir rechausser les crampons dans un championnat ouvert et taille pour un joueur de son potentiel.