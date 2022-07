Ekitike rassure le PSG, les discussions sont lancées

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré un accord avec Newcastle, Hugo Ekitike n’a pas l’air emballé à l’idée de rejoindre les Magpies. L’attaquant du Stade de Reims semble davantage intéressé par le Paris Saint-Germain, dont les dirigeants ont récemment rencontré son agent et leurs homologues rémois.

A priori, Hugo Ekitike ne devrait pas signer à Newcastle cet été. Le pensionnaire de Premier League a trouvé un terrain d’entente avec le Stade de Reims depuis plusieurs semaines. Mais de son côté, l’attaquant français prend le temps de la réflexion. Certains diront que l’international U20 joue la montre en espérant d’autres offres plus séduisantes. En tout cas, son indécision agace son président Jean-Pierre Caillot, lequel a menacé de lui fermer la porte s’il ne se décidait pas avant le départ en stage dimanche. Difficile de dire si la situation aura évolué d’ici-là.

Antero Henrique et un salarié du #PSG ont rencontré l’agent d’Hugo Eketike ces derniers jours à Monaco pour concrétiser un peu plus l’intérêt parisien. Paris va prendre son temps dans ce dossier et voulait s’assurer que l’attaquant ne s’était engagé avec personne. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 6, 2022

Mais une chose est sûre, c’est que le Paris Saint-Germain a relancé les discussions. Selon les informations de RMC, Antero Henrique et un salarié du Paris Saint-Germain ont récemment rencontré l’agent d’Hugo Ekitike. Les deux parties ne sont pas vraiment entrées dans la phase de négociations. Le club de la capitale voulait surtout s’assurer que sa cible ne s’était pas engagée avec Newcastle. Apparemment rassuré, le champion de France a accueilli Mathieu Lacour et Pol-Edouard Caillot, respectivement directeur général et directeur sportif de Reims, au sein de son siège cette semaine.

Le PSG n'est pas pressé

Plusieurs sources affirment néanmoins que le Paris Saint-Germain ne compte pas se précipiter sur ce dossier. Il semble que le conseiller football Luis Campos soit d’abord contraint de dégraisser son effectif avant de recruter Hugo Ekitike. On peut penser que le Rémois ne sera pas contre l’idée de patienter quelques jours ou semaines supplémentaires. En revanche, ses dirigeants voudront rapidement savoir s’ils doivent envisager la saison prochaine avec lui, ou avec une future recrue.