EdF : Mbappé intouchable, le PSG et Leonardo ne vont pas aimer

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé titulaire en Finlande, le PSG peut sortir les gros yeux, mais c'est bien ce que prépare Didier Deschamps à la surprise générale.

Sous une température qui s’annonce très fraiche mais pas forcément négative, la Finlande va accueillir les Bleus ce mardi soir à Helsinki. Un match sans importance pour l'équipe de France, déjà qualifiée, et qui va donc éviter la frayeur du dernier match, tout comme celle des barrages du mois de mars. Didier Deschamps pourrait donc en profiter pour faire souffler ses cadres, notamment ses leaders offensifs qui ont été beaucoup sollicités, que ce soit dans ces éliminatoires, dans la Ligue des Nations, ou avec leur club. Ce ne sera pas le cas puisque selon les dernières mises en place, Kylian Mbappé et Karim Benzema sont annoncés comme titulaires pour le match de ce mardi soir. De quoi certainement faire grincer des dents au Paris SG, où on aimerait que Didier Deschamps prenne en compte la fatigue des joueurs qui enchainent les matchs. Lors des derniers rassemblements, Presnel Kimpembe avait souvent été le joueur le plus utilisé, et l’enchainement fatal avec le PSG avait ainsi provoqué sa blessure à la cuisse gauche.

Mbappé, on ne lui parle pas du banc de touche

La crainte est qu’un Kylian Mbappé déjà fragile ces derniers temps, ne soit trop sollicité également. L’attaquant français va devoir ensuite enchainer avec la Ligue 1, sachant que Messi et Neymar risquent d’être trop justes pour pouvoir être alignés contre Nantes dès ce samedi après-midi. Et ensuite, viendra le match décisif pour la première place de la poule contre Manchester City. Autant dire que Leonardo, si prompt à s’en prendre à l’Argentine pour avoir appelé Lionel Messi alors qu’il ne jouait pas avec le PSG, doit certainement grincer des dents. Dans un cas comme dans l’autre, cela ne sert toutefois à rien, Didier Deschamps n’étant pas du genre à se laisser influencer par les clubs pour se faire dicter ses choix. Du côté du public français, c’est un peu l’incompréhension de ne pas donner du temps de jeu à Diaby notamment, voire Ben Yedder. « Mbappé encore titulaire tout comme Griezmann alors que la France est qualifiée et que tu peux tester des jeunes… », peste ainsi un internaute, pour qui ce match contre la Finlande devrait servir à préparer la suite.