Draxler vendu au Qatar, le PSG reprend soudainement espoir

Tombée subitement à l'eau alors que tout semblait bouclé, la vente de Julian Draxler à Al-Ahli est de nouveau à l'étude, le joueur ayant en partie réglé ses problèmes personnels.

Touché par des problèmes familiaux, Julian Draxler avait refusé de signer au Qatar il y a quelques jours pour se concentrer sur sa situation personnelle. L’heure n’était pas pour lui de tout plaquer pour jouer à quelques milliers de kilomètres de là. Ce demi-tour avait mis fin aux discussions alors que le PSG avait trouvé un accord intéressant pour lui avec Al-Ahli, et que le joueur allemand semblait se diriger vers un transfert qui aurait soulagé Paris d’un gros salaire. Mais tout est donc tombé à l’eau. Enfin presque. L’Equipe et Sports Zone assurent que le deal est désormais revenu sur la table. Les problèmes personnels de Julian Draxler s’amélioreraient même s’ils ne sont pas totalement réglés, et un départ est de nouveau envisagé.

8 ME dans les caisses du PSG ?

Le même contrat l’attend toujours au Qatar, alors que le mercato ne ferme que le 18 septembre dans l’Emirat. Des sources dans le pays du Golfe laissent même entendre que l’arrivée du milieu de terrain allemand est de nouveau envisagée, alors que le club d’Al-Ahli avait été furieux de la manière dont les choses s’étaient déroulées. Si cela devait se confirmer, ce transfert pourrait rapporter tout de même 8 millions d’euros au champion de France, qui compléterait ainsi la ligne des rentrées d’argent avec ce nouveau départ d’un membre du loft qui ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique. Le PSG, Al-Ahli et Draxler ont désormais quatre jours pour boucler cette opération, sous peine de voir le joueur prêté au Benfica Lisbonne l’an dernier se morfondre en tribunes pendant cette première partie de saison.