Double réunion, le PSG et Mbappé négocient dur

Par Guillaume Conte

A 10 jours de la fin du mercato, le PSG a envie d'être fixé sur la réelle volonté de Kylian Mbappé de prolonger au club. Le forcing continue en ce début de semaine.

Le PSG et Kylian Mbappé ont beau avoir fait la paix depuis une semaine, ce n’est pas encore l’entente cordiale. Aucun accord n’a été trouvé pour un renouvellement de contrat, et le rapprochement qui a été fait sur des primes abandonnées par le joueur pour faire baisser l’addition n’est pas vraiment valorisant pour le PSG. Résultat, alors que ce lundi est encore une journée de repos pour la formation de Luis Enrique, qui devra se présenter ce mardi pour la reprise avant le match de samedi contre Lens, l’entourage de Kylian Mbappé est attendu au siège du club francilien pour discuter. Deux réunions sont prévues ce lundi et ce mardi, affirme Defensa Central, média proche de Florentino Pérez et abreuvé en informations par le président du Real Madrid.

Le PSG veut être fixé, Mbappé est moins pressé

Le but de ces deux entretiens n’est pas anodin, car le PSG ne veut pas se laisser endormir par la situation améliorée depuis une semaine désormais. L’idée est vraiment de trouver un accord avec son numéro 7 pour passer le reste de la saison plus tranquillement. Car maintenant que le sportif a repris le dessus, Kylian Mbappé peut très bien sortir l’argument massue qu’il se concentre sur le terrain, et laisser filer sa dernière année de contrat sans que Nasser Al-Khelaïfi puisse faire grand chose. Résultat, à l’issue de la réunion de mardi, les choses seront bien plus avancées annonce le média espagnol, pour qui une partie des dirigeants du PSG estime qu’un transfert est toujours possible s’il n’y avait pas de signe de bonne volonté pour une prolongation.

Un retournement de situation est donc toujours possible, même si du côté du Real Madrid, on ne veut absolument pas s’emballer. Les derniers soubresauts dans ce dossier complexe et à rallonge ont totalement refroidi le club merengue, qui ne veut pas se laisser bercer d’illusions, et se positionnera à deux conditions. Que le PSG soit à l’écoute des offres, et surtout que Kylian Mbappé fasse savoir concrètement qu’il est prêt à rejoindre l’Espagne. Cela a donc peu de chances d’arriver, tant le joueur français a toujours fait savoir qu’il comptait encore disputer cette saison à Paris. En tout cas, même si le mercato dure encore pour 10 jours, les médias espagnols sont persuadés que tout va se régler cette semaine, tant il sera difficile de régler un éventuel transfert en si peu de temps par la suite.

L’exemple Neymar rassure le Real

Toutefois, l’exemple de Neymar vient contredire ce point, puisque le joueur brésilien s’est vu indiquer la sortie un mercredi, et que le lundi suivant, l’accord total était trouvé avec Al-Hilal et le Brésilien vidait son casier au centre d’entraînement du PSG. Une preuve que, si tout le monde tire dans le même sens, même les gros transferts avec énormément d’intérêts financiers, peuvent se faire rapidement.