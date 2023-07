Donnarumma viré du PSG, c'est du sérieux

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma pourrait de nouveau être mis en concurrence la saison prochaine. Luis Enrique n'est pas fan de son style de jeu et vise un autre portier.

Au PSG, le mercato estival est encore très loin d'avoir livré toutes ses surprises. Luis Enrique veut encore voir du renfort arriver et aucun poste n'est sécurisé. Gianluigi Donnarumma, bien qu'installé numéro 1 du club de la capitale depuis quelques mois, pourrait voir son statut être un peu bousculé dans les prochaines semaines. Selon L'Equipe, le PSG cherche activement un gardien de but. Les profils d'Hugo Lloris mais surtout de Yassine Bounou plaisent beaucoup au board francilien. Le nouvel entraineur du PSG veut un portier capable de relancer proprement au pied, ce qui n'est pas vraiment le fort de Donnarumma.

Donnarumma, la goutte de trop ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

La Gazzetta dello Sport fait le point ces dernières heures sur la situation du champion d'Europe au PSG. Le média rappelle que depuis son arrivée en 2021, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour l'Italien. D'abord mis en concurrence par Keylor Navas, Donnarumma a ensuite été critiqué suite à la rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid lors de la débâcle à Santiago-Bernabéu. La Gazzetta dello Sport précise que l'arrivée d'un nouveau portier fragiliserait encore un peu plus la confiance de Donnarumma, qui pourrait donc réfléchir quant à son avenir au PSG. Mais le jeune gardien a encore du soutien dans la capitale, notamment de la part des Ultras, que l'ancien Milanais n'oublie jamais de saluer peu importe les résultats. Il est aussi très apprécié dans le vestiaire du club. Luis Enrique va donc devoir composer avec tout cela, même si l'Espagnol veut de la concurrence à tous les niveaux. Tout pourrait s'accélérer après la tournée au Japon et en Corée du Sud. Une tournée qui permettra à Luis Enrique d'avoir un avis encore plus précis sur les besoins de sa formation.