Donnarumma, un héros nul avec ses pieds, le PSG accepte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques jours après un gros match à Milan, Gianluigi Donnarumma a rendu une énorme copie contre Reims. Le gardien de but italien du PSG a cependant un souci majeur dont Paris s'accommode.

Mis sous pression par les supporters italiens, Gianluigi Donnarumma avait tenu le choc mardi dernier à San Siro, évitant une lourde addition au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Et si samedi on retiendra surtout le triplé de Kylian Mbappé face au Stade de Reims, il ne fait aucun doute que le gardien de but international italien a joué un grand rôle dans cette victoire, Donnarumma finissant par écœurer les attaquants champenois. « Donnarumma, c’est une machine de guerre, le meilleur gardien du monde », confiait Will Still après le succès parisien, l’entraîneur rémois étant sous le charme de celui qui avait multiplié les arrêts d’une autre planète.

Cependant, pour prétendre être le meilleur portier de sa génération, Gigio va devoir tenter de corriger, si c’est encore possible, son vrai point faible, à savoir le jeu au pied. Car les saisons passent, et c’est une évidence dans ce secteur, ce n’est pas la sécurité sociale, ce que constate tout le monde, au PSG ou ailleurs.

Donnarumma a un point faible, le PSG le sait

Dans le quotidien sportif, Arnaud Hermant avoue avoir des doutes sur la capacité de Gianluigi Donnarumma de changer les choses. « Il a de nouveau été peu rassurant dans son jeu au pied (…) L’Italien s’évertue à respecter les consignes, mais ne dégage pas toujours beaucoup de sérénité », constate le journaliste de L’Equipe. Pour Le Parisien, le constat est similaire concernant le colossal point faible du gardien de but italien. « Comme à son habitude ou presque, le gardien italien a gratifié ses partenaires d’une belle frayeur dans son jeu au pied, après une relance interceptée dans la surface. Mais ces partenaires lui ont vite pardonné tellement il a été monstrueux sur sa ligne », écrit Marc Mechenoua, qui a tout de même donné un 8,5 sur 10 à Gianluigi Donnarumma après sa prestation à Delaune. Du côté du Paris Saint-Germain, même si l'on travaille énormément sur cet aspect du jeu de Gigio, on s'est fait à l'idée qu'il fallait l'accepter avec ses défauts, mais surtout ses énormes qualités. A savoir si cela peut faire du PSG un candidat au titre suprême en Ligue des champions.