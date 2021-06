Donnarumma, le PSG est arrivé à Rome

Dans : PSG.

Le staff médical du PSG a atterri à Rome pour permettre à Gianluigi Donnarumma de passer sa visite médicale. Le gardien italien sortira quelques heures de sa sélection pour effectuer les tests de rigueur, et s’engager dans la foulée pour cinq ans avec le PSG. La visite médicale est prévue ce midi et l’annonce devrait être effectuée dans la journée, sachant que la Nazionale doit ensuite s’envoler vers Florence dans l’après-midi. Il reste donc cette dernière formalité avant que le PSG n’enregistre l’arrivé du gardien international italien, laissé libre par le Milan AC, et qui s’engagera pour cinq ans au Paris SG.