Donnarumma, le déclic tant attendu par le PSG ?

Par Corentin Facy

Lundi soir, l’Italie a décroché une victoire précieuse en Ligue des Nations contre la Hongrie au terme d’un match disputé (2-0).

En difficulté avec le Paris Saint-Germain mais également avec la sélection italienne ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma a répondu à ses détracteurs de la meilleure des façons lors du match entre l’Italie et la Hongrie. Titulaire dans les buts italiens, le gardien du PSG a réalisé une prestation de haute volée avec plusieurs arrêts décisifs à son actif. Une belle revanche pour Gianluigi Donnarumma, lequel faisait l’unanimité il y a encore quelques mois dans son pays mais qui a été vivement critiqué, d’abord pour son transfert au PSG et ensuite pour ses performances nettement inférieures à ce qu’il est capable de produire. Le point de bascule a indiscutablement été le match entre le Paris SG et le Real Madrid de la saison dernière en Ligue des Champions, qui a fait sombrer Gianluigi Donnarumma dans le doute.

Donnarumma se refait la cerise avec l'Italie

Ce mardi, au lendemain de la belle victoire de l’Italie contre la Hongrie, la presse transalpine est très élogieuse. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport parle d’un gardien « surnaturel » tandis que de son côté, Tuttosport a qualifié la prestation de Gianluigi Donnarumma de « phénoménale » face aux Hongrois, avec quatre arrêts décisifs de très grande qualité. Un retour en forme qui, pour l’instant, ne profite pas encore au PSG. Et pour cause, dans la capitale française, le meilleur gardien de l’Euro 2021 est toujours en proie aux doutes. Il faut dire que Gianluigi Donnarumma a très mal digéré le transfert avorté de Keylor Navas, proche de s’engager à Naples mais qui est finalement resté au PSG à la surprise générale. Un transfert avorté qui a déplu à « Gigio », conforté en tant que n°1 par Christophe Galtier mais qui se serait bien passé de la menace permanente de l’international costaricien au PSG une saison de plus. Il lui reste à reproduire des performances comme celle de cette semaine pour enfin mettre tout le monde d'accord.