Donnarumma fait suer le PSG, l’incroyable révélation

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, mais le PSG aura également besoin d’un grand Gianluigi Donnarumma face au Bayern Munich afin de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Excellent contre Lille ou encore face à l’OM en championnat, Gianluigi Donnarumma a de nouveau livré une prestation inquiétante face à Nantes ce week-end. Coupable sur le but de Ludovic Blas, le gardien italien est terriblement irrégulier depuis sa signature au Paris Saint-Germain il y a deux ans. A quelques heures du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions ce mercredi, la confiance n’est pas totale dans les rangs parisiens vis-à-vis de l’ancien gardien de l’AC Milan. Et pour preuve, L’Equipe dévoile qu’en interne, de très nombreux doutes sont émis au sujet de Gianluigi Donnarumma, lequel ne parvient pas à convaincre à tous les étages du club. Très rapidement après son arrivée sur le banc parisien, Christophe Galtier a identifié des « carences » chez Donnarumma, lequel est au centre des discussions à Paris.

Donnarumma ne fait pas l'unanimité au sein du PSG

Un terrible aveu pour le gardien italien, qui ne semble donc pas bénéficier de la confiance de tout le monde dans la capitale française. Un grand Donnarumma va pourtant être nécessaire ce mercredi pour qualifier le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions selon Christophe Dugarry, qui attend beaucoup de l’ancien Milanais lors de ce choc européen. « Ils ont besoin d’un grand Mbappé et surtout d’un grand gardien. S’ils ont ces deux-là, je pense qu’ils peuvent se qualifier. Certains pensent que Mbappé suffira pour gagner ce match. Sincèrement, c’est possible, mais il faudra aussi que Donnarumma soit bien meilleur que lors de ses dernières prestations. La façon de jouer va être très simple, avec un milieu renforcé et cinq derrière. Ils vont jouer très bas et subir des situations. Ils n’ont pas une grande possibilité d’avoir la maîtrise sur le jeu ou la possession. Il faudra que Donnarumma soit très bon. Il sera tout aussi important que Mbappé sur ce match, à mon avis » a estimé le champion du monde 1998, de retour sur RMC et pour qui Gianluigi Donnarumma devra réaliser un sans faute mercredi contre le Bayern Munich. Sans quoi le PSG a peu de chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.