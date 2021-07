Donnarumma au PSG, Verratti lâche son scoop

Dans : PSG.

Gianluigi Donnarumma souhaite attendre la fin de l'Euro avant d'officialiser sa signature au PSG. Mais Marco Verratti a vendu la mèche à trois jours de la finale Italie-Angleterre.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, et la fin de son engagement avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma sera l’un des atouts de la Squadra Azzurra dimanche à Wembley face à une formation anglaise qui se voit déjà lauréate de l’Euro 2021. Le jeune gardien de but italien est désormais connu du grand public en France où ses exploits ont été d’autant plus remarqués que l’on sait que sauf énorme retournement de situation, Gigio sera la semaine prochaine le portier du Paris Saint-Germain. C’est un secret de Polichinelle, Leonardo et Mino Raiola ont déjà ficelé la signature de Donnarumma qui viendra concurrencer Keylor Navas. Mais le gardien italien l’a clairement fait savoir aux dirigeants du PSG, sa signature ne doit pas être officialisée avant l’ultime match de l’Italie dans l’Euro.

C’était toutefois sans connaître Marco Verratti, qui a eu la langue trop pendue lorsqu’il a été interrogé par la presse italienne au sujet de son coéquipier, et de l’avenir de ce dernier maintenant que son contrat avec l’AC Milan est terminé. « Gigio mérite de rejoindre un grand club européen afin d’avoir l’ambition de remporter la Ligue des champions. Je suis content d’avoir Donnarumma comme nouveau coéquipier au PSG. Il va beaucoup nous aider », a répondu, sans détour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui n’a donc aucun doute sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Avec sept gardiens de but sous contrat, le club de la capitale aura l'embarras du choix, le duel Navas-Donnarumma s'annonçant passionnant, du moins si la situation reste similaire.