Deux joueurs virés du PSG, Luis Enrique s'énerve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone cherche désespérément à se renforcer au milieu de terrain après la blessure de Gavi avec la sélection espagnole. Xavi a coché les noms de deux joueurs du PSG… ce qui déplait fortement à Luis Enrique.

Blessé pour de longs mois, Gavi va laisser un gros vide au FC Barcelone, dont l’entraîneur Xavi souhaite recruter dans ce secteur de jeu au mercato hivernal. Ces dernières heures, le nom de Giovani Lo Celso a été évoqué en Catalogne. Le Barça apprécie le profil de l’ancien joueur du PSG, peu utilisé depuis le début de la saison à Tottenham. Mais le champion d’Espagne en titre multiplie les pistes pour être certain d’en concrétiser une au mois de janvier et selon les informations de Sport, deux joueurs du Paris Saint-Germain figurent également sur les tablettes du club espagnol : Fabian Ruiz et Carlos Soler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Le premier cité est de plus en plus utilisé par Luis Enrique, qui en fait un sérieux concurrent à Manuel Ugarte au milieu de terrain. Avec la blessure de Warren Zaïre-Emery jusqu’à la fin de l’année 2023, nul doute que Fabian Ruiz va encore avoir davantage de temps de jeu. Luis Enrique a d’ores et déjà mis un véto à son potentiel départ. Quant à Carlos Soler, sa situation est différente. L’ancien capitaine du FC Valence joue moins que Fabian Ruiz… mais Luis Enrique compte tout de même dessus.

Luis Enrique retient Carlos Soler et Fabian Ruiz au PSG

L’entraîneur du PSG estime Soler comme un joueur important dans la rotation grâce à son excellent état d’esprit ainsi que sa polyvalence. Pour rappel, Carlos Soler a joué latéral droit au cours des dernières semaines et plutôt avec réussite. Il n’est donc pas question pour Luis Enrique de laisser filer l’un de ses deux milieux de terrain au Barça. Le coach du PSG a été très clair avec sa direction et a clairement menacé de piquer une colère dans le cas où un joueur serait vendu. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont prévenus, ils n'ont pas intérêt à froisser leur entraîneur en vendant Fabian Ruiz ou Carlos Soler à Barcelone au mois de janvier.