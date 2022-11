Détourner Endrick du PSG, Xavi excite le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Notamment en concurrence avec le Paris Saint-Germain pour la signature du phénomène Endrick, le FC Barcelone n’a pas les mêmes moyens financiers. Mais pour devancer le club de la capitale, le Barça utilise le discours de son entraîneur Xavi.

Une énorme bataille se joue actuellement pour le jeune attaquant Endrick. Tous bluffés par le prodige de Palmeiras, Chelsea, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se disputent sa signature. Seul le champion de France aurait pour le moment transmis une proposition, sans succès. De son côté, le Barça est annoncé en retard. Et pour cause, les limites financières du club catalan ne sont un secret pour personne. Il n’empêche que les Blaugrana représentent de sérieux concurrents sur ce dossier.

Endrick deal. There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Palmeiras after opening bid revealed by player’s father few days ago. Nothing is agreed/done. 🚨🇧🇷 #transfers



PSG will push again — but Chelsea and Real Madrid remain in the race to sign the Brazilian star. pic.twitter.com/l2fby4W0R2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2022

En effet, le FC Barcelone a bien compris que tout reposait essentiellement sur la décision du Brésilien. C’est pourquoi l’entraîneur Xavi se charge lui-même de l’opération séduction. « Je connais Endrick, a confié le coach du Barça au média ESPN. On a aussi parlé avec le joueur et son père. Je lui ai expliqué notre projet à Barcelone. On veut des talents et c'en est un. Il est capable de faire la différence, il marque des buts, il sait dribbler, il a une grande capacité à faire la différence. »

Xavi drague Endrick

« C'est déjà un joueur du présent, qui joue déjà dans le championnat brésilien, et c'est aussi un joueur d'avenir, a encensé l’ancien milieu emblématique du FC Barcelone. On a besoin de ce genre de joueurs. Il connaît déjà notre projet à Barcelone, on en a déjà parlé. J'espère qu'il deviendra notre joueur. S'il est proche du Barça ? Tout dépend de lui. Au final cela dépend toujours du joueur. Normalement, dans le monde du football, un joueur évolue là où il veut jouer. Donc ce sera une décision très personnelle d'Endrick. » Reste à savoir si le discours de Xavi a convaincu l’attaquant de 16 ans, qui devra attendre sa majorité pour rejoindre un club européen.