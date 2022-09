Des prêts cadeaux, le jeu dangereux du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura été l'un des acteurs majeurs du dernier mercato estival. L'heure est désormais au bilan et... aux tensions entre Luis Campos, Christophe Galtier et Antero Henrique.

Christophe Galtier et Luis Campos avaient très vite ciblé les manques au sein du PSG lors de leur arrivée au début de l'été. Les deux hommes, habitués à travailler en duo depuis leur passage à Lille, devaient cette fois-ci composer avec Antero Henrique. Le Portugais est réputé pour sa capacité à négocier avec les clubs, que ce soit pour les ventes et les arrivées. Et cet été au PSG, le chantier était colossal. Antero Henrique devait trouver des portes de sortie aux indésirables, ce qui a considérablement ralenti le mercato du PSG. Et de quoi apparemment provoquer quelques tensions en interne, alors que Galtier voulait voir un recrutement plus rapide mais aussi plus ciblé. Au final, il manque à Paris un nouveau défenseur central et un attaquant de métier.

Une stratégie risquée au mercato

Ces dernières heures, L'Equipe a fait le bilan des arrivées et des départs au PSG. Et ce qui en ressort, c'est que les champions de France ont joué quitte ou double cet été lors du mercato. Le média indique notamment : « Si le PSG s'est séparé d'une vingtaine de joueurs, la grosse majorité fait l'objet de prêts susceptibles de rapporter dans un an plus de 80 M€... ou rien ». Un gros risque pris par le PSG, qui a besoin d'argent pour se mettre dans les clous du fair-play financier, alors que l'UEFA vient de sanctionner le PSG d'une amende de 10 millions d'euros de l'UEFA pour non respect des règles du fair-play financier, ainsi que de 55 millions supplémentaires avec sursis. Dans le détail, L'Equipe indique pour les ventes que celle d'Arnaud Kalimuendo à Rennes a au final rapporté 20M€ +3 de bonus, celle de Thilo Kehrer à West Ham : 12 M€ + 4, Alphonse Areola : 9M€ +3 à West Ham, Thierno Baldé à Troyes : 3M€ +1 et pourcentage à la revente, Marcin Bulka à Nice : 2M€ et enfin Idrissa Gueye à Everton seulement 2 millions d'euros... Des sommes parfois très faibles acceptées par Antero Henrique pour dégraisser l'effectif rapidement. Concernant les prêts, Julian Draxler, qui est parti au Benfica, voit son salaire être pris en charge à 80 % par le PSG. Pour Layvin Kurzawa, prêté à Fulham sans option d'achat, c’est 60%. Enfin concernant Georginio Wijnaldum, prêté à l'AS Roma, c'est 40%.

Des tensions en interne

Comme le précise Loïc Tanzi, ces choix d'Antero Henrique provoquent des tensions en interne. Luis Campos ne saisit pas très bien comment le PSG a laissé partir certains joueurs en continuant de payer grandement leur salaire, qui plus est à des clubs qu'il affrontera en phase de poules de la Ligue des champions, comme Benfica ou la Juve. Luis Campos et Christophe Galtier pensent également que Paris n'a pas pu remplir tous ses objectifs, comme les venues de Robert Lewandowski, Milan Skriniar ou autres à cause du trop peu de ventes réalisées par Antero Henrique. Des ratés qui, toujours d'après Loïc Tanzi, poussent Galtier à repenser son 3-4-1-2 en 3-4-3. Reste à savoir comme l'ancien coach de Lille va maintenant pouvoir se dépatouiller avec l'effectif qu'il a à sa disposition. Ces dernières heures en conférence de presse, Galtier se disait soulagé par la fin du mercato. Le dernier venu, Carlos Soler, lui permettra de compter une option en plus dans son secteur offensif. Jusqu'à la Coupe du monde, le PSG jouera tous les trois jours avec un effectif limité à certains postes. Il va falloir serrer les dents et espérer être épargné par les blessures à Paris, sous peine de connaitre ses premières désillusions.