Des joueurs du PSG virés du Camp des Loges ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain fait sa révolution cet été et a décidé de faire la chasse, non pas aux stars, mais aux joueurs qui ont des comportements de divas.

Pour cela, un nouveau règlement a été érigé imposant certaines règles. Et pourtant, l’ancien règlement était l’un des plus draconiens de Ligue 1, mais il n’était tout simplement pas respecté au PSG. La clé de la maitrise de la « République des joueurs » sera donc de faire appliquer les décisions prises en ce début de saison. Et pour le moment, tout est facile, le groupe est réuni au Japon et tout le monde a du temps de jeu. Mais tout se passe très bien et les observateurs témoignent des changements dans les comportements.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Parmi les évolutions, l’arrivée des joueurs à 08h30 et la prise du petit-déjeuner et du déjeuner en commun, ainsi que la suppression du téléphone pendant ces moments de partage. L’idée est de provoquer des échanges et de la complicité dans un groupe souvent tiraillé par les clans. Ces nouvelles règles sont en tout cas parfaitement comprises, puisqu’aucun écart n’a été signalé jusqu’à présent. Et pourtant, Christophe Galtier et Luis Campos sont attentifs, même s’ils ne vont pas faire la police derrière chaque joueur non plus. Mais les footballeurs du PSG sont prévenus, les sanctions peuvent tomber vite. Ainsi, L’Equipe révèle que la discipline sera appliquée fermement si un joueur arrive en retard au Camp des Loges sans excuse valable. Il ne pourra pas reprendre l’entrainement en retard ou se contenter de soins ou de travail en salle. Il sera immédiatement renvoyé chez lui, avec les conséquences financières (journée de travail manquée) et sportives possibles.

Neymar contourne le piège du PSG

Le PSG abuse, Neymar n'en peut plus ! https://t.co/UoOVZe5BIc — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2022

Forcément, tous les regards se tournent vers Neymar, qui a manqué quelques séances la saison passée pour des « gastro » qui n’ont pas convaincu grand monde. Mais pour le moment, le Brésilien, qui se sait sur la sellette, joue parfaitement le jeu. Le quotidien sportif raconte que, lors de la tournée au Japon, il devait faire une émission dans une chaîne de télé locale à 07h30 du matin. Le numéro 10 du PSG s’est exécuté, se présentant en avance au petit déjeuner puis frais et dispo pour l’émission malgré l’heure matinale. Impossible bien évidemment d’aller jusqu’à dire que les dirigeants parisiens voulaient « tester » Neymar avec ce rendez-vous à l’aube, mais le Brésilien est bien décidé à se plier au nouveau PSG. Et avec le sourire.