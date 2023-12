PSG ‍: Dembele regrette le Barça, Luis Enrique ne le retient pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Avec un seul but marqué en 18 matchs, Ousmane Dembélé ne convainc pas au PSG. Luis Enrique consent à le laisser partir cet hiver, alors que la Premier League le courtise, et que le joueur a la nostalgie du Barça.

Remplaçant contre Nantes, Ousmane Dembélé était surtout sur le banc de touche pour des raisons spécifiques, sachant que Luis Enrique voulait tester un 11 de départ sans l’international français, qui sera suspendu pour le match face à Dortmund. Le PSG a semblé bien timoré offensivement, et l’absence de l’ailier formé au Stade Rennais en est peut-être l’une des explications. Avec ou sans lui, l’entraineur espagnol peine à trouver la bonne formule, et ne dira pas non à un nouveau bouleversement au mercato sur le plan offensif pour récupérer des joueurs plus décisifs. Car s’il y a bien un reproche que l’on peut faire à Ousmane Dembélé cette saison avec Paris, c’est son gros déficit dans la finition. Avec un seul but en 18 matchs, l’ailier tricolore vendange devant les cages et cela complique sérieusement les performances parisiennes.

Dembélé se trouvait mieux considéré au Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Au point, selon le quotidien espagnol El Nacional, de lasser Luis Enrique. Ce dernier a donné beaucoup de confiance à l’ancien du Borussia Dortmund mais il ne se trouve pas récompensé par ces gestes forts. Résultat, si le PSG dispose d’une offre en provenance d’Angleterre, sachant que Newcastle, Chelsea et Arsenal suivent ses performances, l’entraineur des Asturies ne dira pas non à un départ. Ce serait un véritable camouflet pour le club de la capitale, mais aussi pour Kylian Mbappé, qui a pesé pour faire venir le joueur qui évoluait au FC Barcelone.

Le média espagnol affirme même que Dembélé serait nostalgique de son passage en Catalogne, où il s’estimait mieux valorisé et moins critiqué malgré une efficacité qui était là-bas aussi très réduite. Un divorce en douceur donc en cas de belle offre, qui permettrait au PSG de s’en sortir financièrement malgré les 50 millions d’euros déboursés pour le faire venir. Seuls les clubs anglais et leurs poches bien remplies peuvent remédier à ce problème, car le FC Barcelone n’a aucune intention de récupérer son joueur. Une situation à suivre dans les prochaines semaines, sachant que l’avenir européen du PSG conditionne beaucoup de choses en vue de cet hiver.