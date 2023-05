De zéro à héros, Fabian Luiz retourne le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté par le PSG pour 23 millions d’euros à Naples l’été dernier, Fabian Ruiz n’a pas montré à Paris le niveau qui était le sien en Italie.

Considéré en Série A comme l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste avant son départ, Fabian Ruiz a globalement déçu depuis son transfert au Paris Saint-Germain l’été dernier. Recruté pour plus de 20 millions d’euros par Luis Campos, l’international espagnol (16 sélections) est toutefois en train de monter en puissance. Buteur contre Troyes il y a une semaine, l’ancien Napolitain a remis ça en inscrivant le but de l’ouverture du score face à Ajaccio ce samedi soir au Parc des Princes.

Au-delà des buts, Fabian Ruiz commence enfin à être influent dans l’élaboration du jeu du Paris Saint-Germain. Une excellente nouvelle pour le club parisien mais aussi pour le joueur à titre personnel, alors que le mercato estival arrive à grands pas. Dans son édition du jour, Le Parisien fait un point sur la situation de Fabian Ruiz au PSG. A l’instar de Renato Sanches, Carlos Soler ou encore Marco Verratti, il n’est pas certain de faire partie des plans de Luis Campos pour la saison à venir et risque d’être mis sur le marché des transferts.

Fabian Ruiz veut convaincre le PSG de le garder

Le milieu de terrain espagnol de 27 ans a néanmoins la ferme intention de rester au Paris SG. Pour des raisons financières mais également sportives. En effet, Fabian Ruiz est déçu de sa première saison dans la capitale française mais se sent de mieux en mieux, sur le terrain et dans sa vie privée. Il souhaite convaincre Luis Campos de le conserver dans son projet afin de devenir un titulaire à part entière du PSG la saison prochaine. Pour l’heure, le club parisien n’a pas définitivement tranché l’avenir de Fabian Ruiz mais à priori, il n’est pas impossible de le voir rester. Cela dépendra aussi de la capacité de l’état-major parisien à trouver des portes de sortie aux autres indésirables, notamment au milieu de terrain. Et dans ce secteur de jeu, ils seront nombreux si on y ajoute les Paredes ou autres Draxler qui reviendront de prêt cet été…