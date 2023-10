Daniel Riolo contre Luis Enrique, ça va se finir dans l'octogone

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme c’est le cas depuis plusieurs jours, Luis Enrique s’est de nouveau braqué contre les journalistes après la victoire du PSG à Rennes (1-3).

Au micro de Free Ligue 1, Luis Enrique était très tendu lors de son échange avec Alexandre Ruiz. L’ancien journaliste de BeInSports a pourtant été très correct et a simplement demandé au coach du Paris Saint-Germain s’il existait dans son équipe des points d’amélioration à corriger pour rendre l’équipe la plus performante possible. Ce après quoi l’ex-sélectionneur de l’Espagne s’est emporté. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre » s’est emporté Luis Enrique.

Luis Enrique, le coach 🇪🇸 du #PSG revient avec nous sur le match de ce soir !#SRFCPSG pic.twitter.com/uaMy73ovR3 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 8, 2023

Les réactions de plus en plus épidermiques de l’entraîneur du PSG commencent à sérieusement agacer les journalistes, mais pas vraiment les supporters parisiens. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a réagi à cette nouvelle sortie houleuse de la part de Luis Enrique. Déjà très critique avec l’entraîneur du PSG après la défaite face à Newcastle, pour sa communication, mais aussi pour ses choix tactiques, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine après la victoire contre Rennes. Car d’après le journaliste, cette communication ultra-agressive de la part de Luis Enrique risque de devenir l’un des principaux problèmes du PSG à terme.

Daniel Riolo déteste l'attitude de Luis Enrique

« Si Luis Enrique continue comme ça, il va vraiment falloir qu’il gagne beaucoup de matchs et qu’on ne soucie pas de sa personne à lui. Si le PSG gagne il n’y aura pas de problème, les supporters diront qu’ils s’en foutent d’avoir un coach qui ne veut pas partager ses émotions et comment il construit son équipe. A travers les journalistes, il parle aux gens qui suivent le PSG et qui vivent l’aventure. Déjà que personne ne parle dans ce club, ça va être soulant pour tout le monde. Encore une fois, il faudra que Paris gagne pour qu’on oublie qu’il y a un entraîneur qui ne veut pas parler. Mais c’est pénible, je ne comprends pas en 2023 ce genre d’attitudes. C’est totalement à contre-courant de ce qui se fait maintenant. On disait à quel point on aimait quand Bielsa, Mourinho, Sampaoli nous expliquent leur tactique. Klopp parle, tout le monde parle. Luis Enrique a de la haine, il veut se lever et s’en aller à chaque fois qu’il est en conférence de presse » a souligné Daniel Riolo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le journaliste a également évoqué la communication de Luis Enrique vis-à-vis de Kylian Mbappé en émettant de nouveau des critiques au sujet de l’entraîneur espagnol. « En plus, il est lunatique à nous raconter que Mbappé est à 100 % alors que ce n’est pas vrai. Ca sert à quoi de mentir ? On n’est pas aveugles ! Il nous prend pour des c… Il peut très bien nous dire que Mbappé n’a pas fait de préparation, donc il n’est pas en forme. Il le laisse sur le terrain 90 minutes, mais on n’est pas aveugles, on voit bien qu’il y a un problème. En plus il y a une volonté chez Mbappé de devenir un passeur que je ne comprends pas. Que tu ajoutes ça à ta force, je veux bien, mais que tu le substitues à ta force habituelle qui est ta vitesse et tes frappes, je ne comprends pas » a lancé Daniel Riolo, qui espère une amélioration de Luis Enrique dans sa communication dans les semaines à venir. Ce qui a peu de chances d’arriver puisque rappelons qu’à la fin de son mandat en tant que sélectionneur de l’Espagne, l’entraîneur du PSG était brouillé avec toute la presse espagnole au point de communiquer sur Twitch plutôt qu’en interviews.