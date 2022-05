Cristiano Ronaldo pour l'après-Mbappé, Messi peut pleurer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté au probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs pistes pour la succession du Français. Le club francilien rêve de Cristiano Ronaldo, malgré Lionel Messi.

Bientôt prêt à annoncer sa décision, Kylian Mbappé ne devrait surprendre personne. Selon plusieurs sources, l’attaquant en fin de contrat ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Et profitera de sa liberté pour rejoindre le Real Madrid. Aux dernières nouvelles, la direction francilienne n’a pas perdu espoir. Mais la situation oblige Leonardo à préparer un avenir sans son meilleur buteur. Le directeur sportif parisien étudie plusieurs pistes, affirme le média italien TMW, qui cite notamment le nom de Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan intéresserait le Paris Saint-Germain, sans doute séduit par ses qualités à la finition.

La piste Lautaro Martinez au PSG

L’Argentin totalise en effet 25 buts cette saison toutes compétitions confondues. Une statistique qui pourrait inciter les Nerazzurri à réclamer les 110 millions d’euros de sa clause libératoire. Autant dire que l’investissement serait énorme, qui plus est pour un joueur assez peu médiatisé. Ou en tout cas moins qu’un certain Cristiano Ronaldo. Toujours selon le site transalpin, la star de Manchester United attire encore les décideurs du Paris Saint-Germain. La venue du Portugais leur donnerait l’opportunité de former un nouveau trio de rêve avec Neymar et Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo va montrer au PSG comment gagner

Un projet génial aux yeux de Jean-Michel Larqué. L'ancien joueur et entraineur du PSG a donné son feu vert à un tel recrutement, estimant que Cristiano Ronaldo montrerait enfin aux stars parisiennes ce qu'il faut faire pour aller chercher des trophées prestigieux. « Il y a un joueur exceptionnel dans les chiffres, dans le palmarès et le comportement ainsi que l’image. Dans un club où l’individualisme est exacerbé où on ne parle que des stars, on parle toujours des mêmes. Cristiano Ronaldo, c’est l’image d’un joueur qu’il faudrait au Paris SG. Il est d’abord travailleur, ensuite efficace, et ce dans les matchs importants. Car nos individualités du PSG, dans les matchs importants, au mieux ils ne marquent pas, au pire ils ne sont pas là. Un garçon comme Ronaldo montrerait qu’on peut être en même temps une star, un garçon hors normes, et qu’on peut être un garçon sérieux, collectif, solidaire et exemplaire. Ne serait-ce que pour ça, une saison au PSG… Partout où il est passé, il a été un exemple, pour les jeunes comme pour les vieux. A Manchester, à la Juventus et au Real. Ne serait-ce qu’une année, viens Cristiano Ronaldo, et montre-leur comment on fait pour être présent dans les matchs importants », a livré le consultant de RMC, totalement favorable à cette idée. Même si, dans la réalisation, cela s'annonce difficile.

Cristiano Ronaldo sur l'arrivée d'Erik ten Hag : "Nous sommes heureux et enthousiastes, non seulement les joueurs, mais aussi les fans. Je lui souhaite le meilleur et nous devons avoir confiance dans le fait que l'année prochaine nous allons gagner des titres." #MUFC pic.twitter.com/xaqMxqVMKf — Manchester United (@MUnitedFR) May 13, 2022

Messi n'est pas chaud pour la venue de CR7

Le problème de fond, c’est que le club de la capitale craint la réaction de Lionel Messi, longtemps considéré comme le rival de CR7. Pas sûr que la présence du Mancunien dans le vestiaire aide l’Argentin à prendre plus de responsabilités dans l’équipe la saison prochaine. Néanmoins, les relations entre les deux lauréats qui ont raflé le Ballon d'Or au 21e siècle se sont réchauffées ces dernières années. Au point de les associer ? De toute façon, Cristiano Ronaldo a très peu de chances d’atterrir à Paris cet été. Le nouveau manager de Manchester United Erik ten Hag a confié qu’il comptait sur son avant-centre, qui s’est dit impatient de travailler avec le coach néerlandais. Il reste à savoir si Cristiano Ronaldo, compétiteur dans l'âme, acceptera de faire une saison sans Ligue des Champions, sa drogue depuis quasiment 20 ans.