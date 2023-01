Cristiano Ronaldo et pas Messi, Mbappé ignoré par le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Ce jeudi 19 janvier, le PSG est présent en Arabie saoudite pour participer à un match amical contre les meilleurs joueurs du championnat saoudiens. L'occasion du probable dernier match entre Messi et Cristiano Ronaldo et de se remémorer que Mbappé militait il y a quelques saisons pour l'arrivée du Portugais et non de la Pulga.

Dans le cadre de son Qatar Tour, le PSG se rend en Arabie saoudite pour affronter une équipe composée des meilleurs joueurs du championnat saoudien. Cristiano Ronaldo, fraîchement arrivé dans sa nouvelle équipe à Al-Nassr, pourra une dernière fois affronter quelques vieux rivaux d'Europe, dont Lionel Messi. Un dernier match entre les deux légendes du XXIe siècle. Ce match aurait pu ne jamais avoir lieu puisqu'il y a quelques années, lorsque Messi était encore un joueur du FC Barcelone, Kylian Mbappé demandait à Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, de recruter CR7.

Mbappé voulait Cristiano Ronaldo, pas Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي النصر السعودي (@alnassr_fc)

« Neymar me demande de recruter Messi et toi tu veux Cristiano Ronaldo. Et moi, je fais quoi au milieu de vous deux » avait ironiquement lancé Leonardo à Mbappé, dans des propos rapportés par Le Parisien et qui datent bien évidemment de plusieurs saisons. Si c'est finalement le Brésilien qui a obtenu gain de cause, aujourd'hui, Kylian Mbappé et Leo Messi s'attendent très bien sur le terrain. Une preuve néanmoins de la complicité énorme qui unie Messi et Neymar, si besoin était de le faire savoir.

Néanmoins, l'attaquant français n'a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo qui est son idole de jeunesse. Le joueur formé à Bondy n'aura probablement jamais l'occasion d'être coéquipier avec le quintuple ballon d'or mais pourra se targuer d'être présent lors de l'un des derniers matchs en club de CR7 contre une équipe européenne. Les 65 000 spectateurs qui seront au rendez-vous au King Fahd International Stadium pourront voir jouer Cristiano Ronaldo pendant 45 minutes. Une seule mi-temps pour le buteur de 37 ans puisque Rudi Garcia ne souhaite pas prendre de risque avec celui qui sera capitaine d'un soir face au trio Messi, Neymar et Mbappé.