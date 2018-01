Cristiano Ronaldo contre Neymar, un deal monstrueux proposé au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole n'en démord pas, le Real Madrid souhaite réellement s'offrir Neymar l'été prochain. Et les résultats actuels des Merengue plaident effectivement en faveur d'une révolution au mercato 2018 pour relancer la machine. Oui mais voilà, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire, et le club de la capitale a l'avantage d'avoir un contrat en béton avec la star brésilienne. Il n'empêche, ce dimanche, la Cadena Ser affirme que du côté des dirigeants du Real Madrid on est prêt à proposer un deal assez énorme pour arriver à faire dire oui au PSG.

Pour faire réfléchir Nasser Al-Khelaifi, et l'inciter à éventuellement craquer, le club de Zinedine Zidane aurait accepté l'idée d'inclure dans la transaction un certain....Cristiano Ronaldo. On le sait, CR7 est le fantasme absolu de Nasser Al-Khelaifi, même si actuellement la star portugaise vit sportivement un gros passage à vide. Toujours selon la Cadena Ser, cet échange Neymar contre Cristiano Ronaldo devrait être proposé au PSG après le Mondial en Russie, le Real Madrid étant persuadé que l'affaire pourrait se faire au mercato d'été. Car pour Florentino Perez, il est évident que Neymar comprendra facilement qu'il a plus de chance de gagner le Ballon d'Or à Madrid qu'au PSG, tandis que CR7 ne voudra pas affronter cette concurrence énorme proposée par le Brésilien. La machine à rumeurs peut se remettre en marche...