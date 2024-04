PSG ‍: 200 ME pour Vinicius, le Real n’a pas traîné

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avec la probable signature de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid sera-t-il contraint de sacrifier un titulaire ? Certains clubs comme le Paris Saint-Germain y croient et se verraient bien conclure le transfert de Vinicius Junior. Mais la Maison Blanche n’ouvrira pas la porte au départ de son ailier.

Les médias espagnols ne sont pas les seuls à s’interroger sur les futurs plans de Carlo Ancelotti. La saison prochaine, le coach du Real Madrid devra sûrement inclure Kylian Mbappé dans son onze, et donc éjecter un actuel titulaire. « On est beaucoup, on verra ce que l'entraîneur décide, a commenté Rodrygo après son doublé contre Bilbao (2-0) lundi soir. (...) La saison prochaine sera un bon problème pour l'entraîneur. » Et peut-être même pour la direction.

🚨🏆 Vini Jr 🇧🇷est élu Joueur du mois de Mars au Real Madrid !



⚠️ Rappel de ses statistiques du mois de Mars



🏟 4 matchs

⚽️ 5 buts

🅰️ 3 Passes décisives

🏆3x homme du match



Du Vinicius tout simplement 🇧🇷 pic.twitter.com/6Neaq4EIhx — LosMadridistas (@LosMadridistas_) April 5, 2024

Avec le Français dans ses rangs, la Maison Blanche pourrait être tentée de sacrifier un cadre. C’est du moins le souhait de certains clubs européens. Comme Chelsea et Liverpool, le Paris Saint-Germain ne serait pas mécontent de voir le Real Madrid se séparer de l'ailier brésilien Vinicius Junior. Les trois courtisans annoncés seraient prêts à conclure son transfert pour 200 millions d’euros. Suffisant pour inciter le président Florentino Pérez à réfléchir ? Absolument pas, répond le journaliste Nacho Peña.

Le Real a déjà répondu

« Ils peuvent toujours attendre. Le Real Madrid ne vendra pas Vinicius, a prévenu l’observateur espagnol dans l’émission ElDesmarque Madrugada. Le Real Madrid veut un effectif large pour la saison prochaine. Il y aura une nouvelle Ligue des Champions avec beaucoup de matchs et un Mondial des clubs très long. Donc plus le Real Madrid aura de joueurs dans son effectif, mieux ce sera. » La présence de nombreuses solutions dans le groupe ne sera pas non plus un problème sur le plan financier. Contrairement au FC Barcelone, le club madrilène a parfaitement géré ses comptes ces dernières années.