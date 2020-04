OM : Marseille fait polémique avec un tweet sur le Professeur Raoult

Dans : OM.

Jeudi après-midi, le Président de la République Emmanuel Macron a rendu visite au controversé Professeur Raoult à Marseille.

A cette occasion, Didier Raoult a dévoilé au Chef de l'Etat une nouvelle étude sur 1000 malades qui confirme selon lui l’efficacité de l'hydroxychloroquine dès les premiers symptômes du coronavirus. Selon cette étude menée par le Professeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) de Marseille, 91 % des patients atteints du Covid-19 ont guéri après avoir reçu le traitement à base de chloroquine.

Il s’agit possiblement d’un grand espoir dans la lutte contre le coronavirus. Et l’Olympique de Marseille s’en est étrangement vanté en publiant sur son compte Twitter une photo de l’intérieur du Stade Vélodrome, dans lequel une bâche indiquant « Marseille et le Monde avec le Professeur Raoult » a été posée. De plus, le compte officiel de l’OM a posté ce message sur les réseaux sociaux : « L’espoir provient de Marseille ». Un tweet assez malvenu en cette période de crise sanitaire qui n’a pas manqué d’indigner les supporters phocéens.

« Mais putain vous êtes des demeurés ou quoi ? », « Je crois que la com de l’OM cette année a brisé le plafond de verre du pathétisme », « J'ai rien contre Raoult et je lui souhaite d'avoir raison. Mais le côté guerre de clocher, clubs de supporters et classico du médicament, ça prouve juste qu'om rime surtout avec QI d'attardés », « Le CM a dû confondre son compte perso et son compte pro, c'est pas possible autrement » ou encore « cOMbat quotidien contre la connerie aussi. C’est important. C’est prioritaire même quand on voit ça » pouvait-on lire en-dessous de la publication de l’OM, de la part des supporters olympiens qui ne comprennent pas que des éventuelles avancées ou décisions médicales soient mises en avant en fonction de la ville d'où exerce le médecin...