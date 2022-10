Coup de pression au Brésil, Ronaldo prévient Neymar

Dans : PSG.

Le Brésil sera l'une des équipes favorites pour remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar. Neymar a déjà une pression XXL sur les épaules.

Neymar n'a toujours pas remporté de grandes compétitions sous les couleurs du Brésil. Au Qatar dans les prochaines semaines, la star du PSG aura l'occasion de ramener le plus beau titre possible à son pays. En effet, le Brésil attend une sixième couronne depuis maintenant 2002 et son titre remporté face à l'Allemagne au Japon. Neymar est très attendu par son public, lui qui devrait vivre son dernier Mondial. Lors des précédentes éditions, Neymar n'avait pas su ou pu donner la meilleure version de lui-même. Cette année, la Seleçao semble enfin avoir la génération de joueurs qu'il faut pour remporter la Coupe du monde. Si Neymar ne sera pas la seule star au sein du groupe de Tite, Ronaldo ne veut pas minimiser le futur rôle que le Parisien aura.

Neymar, tout le Brésil l'attend au tournant

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, la légende auriverde a en effet lancé un message clair à Neymar avant le Mondial. « Je pense que la plus grande pression sera sur Neymar de toute façon. Bien sûr, je pense que l'équipe est beaucoup plus équilibrée que lors des précédentes Coupes du monde, qu'il aura l'aide de grands joueurs et qu'il vit un grand moment actuellement. C'est aussi une source de fierté de voir les Brésiliens triompher ici en Europe comme Rodrygo, Vinicius et Raphinha cette année à Barcelone, qui a très bien joué à Leeds les années précédentes. C'est une grande fierté de voir les Brésiliens réussir aussi bien », a notamment indiqué Ronaldo, qui sait que Neymar devra pouvoir compter sur ses lieutenants pour faire gagner le Brésil. Surtout que la concurrence sera ardue avec des autres équipes favorites comme la France ou encore l'Argentine de Leo Messi, lui aussi motivé comme jamais à l'idée de mener l'Albiceleste sur le toit du monde.