Contesté au PSG, Marquinhos va y rester jusqu'en 2027 !

PSG.

Mehdi Lunaw

Depuis un an et son match catastrophique à Bernabeu, Marquinhos ne respire pas la confiance au PSG. Le défenseur central brésilien est de plus en plus critiqué par les supporters et certains espèrent même que le PSG s'en sépare. On n'en prend pas le chemin...

Présent au PSG depuis près de 10 ans maintenant, Marquinhos a perdu de sa superbe avec le temps. D'abord espoir loué du club parisien, il est rapidement devenu un taulier de la défense. Après le départ de Thiago Silva, on s'attendait à le voir prendre encore plus d'assurance. Mais, finalement, c'est tout le contraire qui se passe. Marquinhos peine de plus en plus à se montrer serein avec le PSG. On est même sur une crise de confiance depuis le fiasco du huitième de finale retour de Ligue des champions, à Madrid, en mars 2022. Depuis, les prestations du Brésilien sont très moyennes et cela s'est empiré en 2023.

Marquinhos proche d'une prolongation de 3 ans au PSG

Son niveau est tellement alarmant que les journalistes comme les supporters parisiens deviennent nombreux à espérer son départ. Pour eux, si le PSG veut conquérir l'Europe, il doit viser un meilleur joueur au poste de défenseur central. Un avis que ne rejoint pas...le PSG. En effet, les dirigeants parisiens poussent actuellement pour prolonger le contrat de leur capitaine, pourtant tant décrié.

Discussions between Marquinhos and PSG over new contract are progressing to the final stages, just matter of details 🔴🔵🇧🇷 #PSG



Marquinhos has accepted almost all the conditions of PSG new deal, expected to be valid until June 2027. pic.twitter.com/cbvAmsGCg8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2023

L'information a été lâchée par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano sur Twitter. « Les discussions entre Marquinhos et le PSG sur un nouveau contrat progressent et sont dans la dernière ligne droite, juste une question de détails. Marquinhos a accepté presque toutes les conditions du nouveau contrat du PSG, qui devrait être valable jusqu'en juin 2027 », a t-il posté. Un contrat qui expirerait pour les 33 ans du joueur, après potentiellement 14 ans au club. Si l'on peut louer la fidélité du joueur pour le PSG, offrir un contrat aussi long à Marquinhos n'apparaît pas comme la décision la plus prudente. Avec la prolongation déjà actée de Neymar, cela laisse une masse salariale conséquente aux Parisiens sur le long terme.