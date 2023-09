Complot français anti-PSG, la preuve tombera dimanche soir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Encore intermittent en ce début de saison, le PSG ne pourra pas préparer le lancement de la Ligue des Champions dans la sérénité. En plus de la défaite contre Nice, c'est son ancien coach qui va se lâcher ce dimanche.

Le PSG a connu un début de saison un peu chaotique avec deux nuls d’entrée de jeu contre Lorient et Toulouse, puis deux victoires plus convaincantes face à Lens et Lyon. Pour la reprise après la trêve internationale, Paris a été surpris à domicile par Nice (2-3) et cela démontre une certaine fragilité avant la réception du Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Pourtant, les clubs français en Coupe d’Europe n’ont pas vraiment fière allure, et la forme du RC Lens inquiète également. Mais qu’à cela ne tienne, l’heure est venue pour Christophe Galtier de sortir de son mutisme pour régler ses comptes.

Rendez-vous dimanche dans le Canal Football Club, à partir de 19H30 sur CANAL+ 🔜 pic.twitter.com/EF1atEbcSq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2023

Canal+ a dévoilé que l’ancien entraineur du PSG, totalement muet depuis son départ cet été et son remplacement par Luis Enrique, se confierait ce dimanche soir dans le Canal Football Club. Une véritable aubaine pour l’émission de la chaine cryptée, qui pique du nez depuis que les droits ont été rapatriés sur Amazon, notamment pour les grandes affiches. Dans la présentation de cette interview, Christophe Galtier montre en tout cas un visage déterminé, et une véritable volonté de régler ses comptes. « Je n’ai pas eu de prise de parole auparavant, car il y a eu un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles, c’est très difficile à supporter. J’estime que c’est injuste, j’ai accusé le coup mais maintenant je suis très très combattif », a affirmé le technicien français, qui a eu de nombreuses sollicitations pendant l’été, mais n’a visiblement pas voulu prendre un autre poste dans l’immédiat.

Un entretient au timing troublant

Occuper le poste d’entraineur du PSG est usant et assez ingrat, étant donné que tout ou presque repose sur les performances en Ligue des Champions. Et cela a visiblement marqué un Christophe Galtier qui est aussi empêtré dans une affaire de racisme supposé lors de son passage à l’OGC Nice. Mais du côté des supporters, c’est surtout le timing de cet entretien qui dérange, à deux jours du début de la Ligue des Champions. Une preuve qu’il est toujours bon de taper sur le PSG, surtout si cela parvient à déstabiliser le club. « La Champions League arrive, donc à J-2 itw de Galtier sur Canal, et à J-1 un article sur NAK dans Mediapart …Et on attend évidemment l’article exclu mensonge de lequipe !Chaque année le même cirque », « L’interview de Galtier qui sort BIZARREMENT avant un match de Ligue des Champions du PSG. Hasard de dingue… c’est encore bien calculé ! », « C’est reparti pour du divertissement à 48 h de PSG Dortmund Canal va sortir une interview de Galtier ça y est laissez nous en fait », ont demandé les supporters parisiens, pour qui leur club a suffisamment de difficultés en Ligue des Champions pour ne pas voir des polémiques rejaillir au moment où l’équipe cherche à bien débuter sa campagne européenne.