Clash avec Mbappé, Al-Khelaifi s'apprête à parler

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le 5 juillet, Nasser Al-Khelaifi lançait un ultimatum à Kylian Mbappé : prolonger ou partir cet été. Depuis, le président du PSG est resté muet, ayant accepté le retour du joueur dans le groupe. Nicolas Sarkozy prédit une rapide mise au point de Nasser Al-Khelaifi sur ce dossier.

L'enfant chéri est de retour au PSG et cela ne gêne absolument personne. Ce samedi soir, il n'y en avait presque que pour Kylian Mbappé au Parc des Princes. Ovationné par le public parisien, l'attaquant français l'a remercié en inscrivant un doublé salvateur pour aider le PSG à vaincre Lens 3-1. L'union sacrée était de mise, bien loin de la bataille publique féroce qui opposait le joueur au club parisien pendant l'été. Désireux de ne pas prolonger son contrat au PSG en 2024, Mbappé s'était vu menacé d'un départ immédiat par son président Nasser Al-Khelaifi. S'en est suivi une mise à l'écart du groupe professionnel avant un retour tout aussi rapide.

Sarkozy apprécie la gestion de Nasser Al-Khelaifi

S'il n'a pas encore prolongé son contrat à Paris, on sent Kylian Mbappé plus investi que jamais dans le projet du PSG. De quoi laisser augurer d'une issue favorable pour le PSG et Nasser Al-Khelaifi dans ce dossier. Fidèle et célèbre supporter du club parisien, Nicolas Sarkozy en est convaincu. Interrogé par le journal Le Parisien, l'ancien président de la République s'est montré confiant sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Il a même annoncé que Nasser Al-Khelaifi allait bientôt prendre la parole, pour peut-être entériner la poursuite de la collaboration Mbappé-PSG dans le futur.

« Je vais au Parc des Princes depuis mon plus jeune âge. J’ai 68 ans, j’aime toujours autant

y aller ! C’est ma passion, c’est mon club. Le président Nasser Al-Khelaïfi a fait un travail

remarquable au PSG. Je suis content que Kylian Mbappé reste, et je trouve que la

solution choisie est la bonne pour lui, pour le club et pour l’équipe de France. Je pense

que Nasser s’exprimera un jour prochain là-dessus, à la fin du mercato », a-t-il lâché dans Le Parisien. Connaissant le rapport entretenu par Nicolas Sarkozy avec la direction parisienne, on lui a même prêté l'intention de devenir patron du PSG quand NAK a eu des soucis judiciaires, cette déclaration est à prendre au sérieux par les supporters du PSG. C'est le cas même avec un Kylian Mbappé plus imprévisible que tout autre joueur au monde.