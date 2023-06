Choix risqués, le PSG s’expose à la malédiction Neymar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la signature actée de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain se rapproche d’un accord pour le transfert de Lucas Hernandez. Deux opérations risquées pour les Parisiens qui s’apprêtent à accueillir de nouveaux joueurs abonnés à l’infirmerie.

Après les échecs de ses deux premiers mercatos avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos joue gros cet été. Le conseiller football n’a pas le droit à l’erreur et doit amener de véritables renforts pour l’effectif de Luis Enrique. Pour commencer, le Portugais s’est intéressé au secteur défensif. Le Slovaque Milan Skriniar va s’engager après la fin de son contrat à l’Inter Milan. Tandis que le polyvalent Lucas Hernandez pourrait bientôt faire l’objet d’un accord avec le Bayern Munich.

🔴🔵 L'avis de @FlorentGautreau sur le mercato du PSG



🎙 : "Quand tu vois les deux joueurs qui doivent arriver en défense, ça m'inquiète"@Impulstar @Project_X_Paris pic.twitter.com/5oCfspAdJ4 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 25, 2023

De quoi inquiéter le journaliste Florent Gautreau, sceptique à cause des pépins physiques des deux potentielles recrues. « J'ai quelques petites inquiétudes sur les défenseurs, a commenté le chroniqueur de RMC. Je trouve très bien de se pencher sur les défenseurs. Je trouve très bien que Ramos parte, même s'il a fait une saison plutôt correcte. Mais quand tu vois Skriniar qui arrive, et Lucas Hernandez qui va peut-être arriver, je repense à tout ce qui arrive au PSG avec ces joueurs qui ne jouent pas suffisamment de matchs et qui se blessent beaucoup. Ce sont des profils qui peuvent m'inquiéter. »

« Skriniar a des problèmes récurrents au dos. Il a peu joué pour d'autres raisons, notamment des choix de l'entraîneur, et c'est un excellent joueur. J'aurais souhaité qu'il arrive plus tôt. Mais depuis, on sait qu'il a ce problème, a prévenu le journaliste. Et c'est pareil pour Lucas Hernandez. On dit qu'il veut absolument venir à Paris et j'ai l'impression d'entendre la même musique. C'est un fan de l'OM, il l'avait dit après l'élimination du PSG, ça va sans doute ressortir. Maintenant on a l'impression qu'il ne veut venir qu'au PSG, comme Guendouzi l'avait fait avec l'OM. »

Les exemples Verratti et Neymar

« Il y a aussi son opération des ligaments croisés, a rappelé Florent Gautreau. Pour moi, Lucas Hernandez n'est pas une garantie. Entre les deux frères Hernandez, je n'aurais pas pris Lucas. Il ne faudrait pas que le PSG ait cette malédiction qui fait que tu commences avec des top joueurs comme Verratti et Neymar, et tu finis avec des joueurs qui jouent la moitié des matchs. (...) Attendons la visite médicale de Lucas Hernandez, mais pour moi c'est une interrogation et un point d'alerte pour le PSG. » Il est vrai que les Parisiens sortent d’une saison marquée par de nombreuses absences, surtout en défense.