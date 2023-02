Cherki au PSG, le transfert qui provoque un gros malaise

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cet hiver, le PSG n'est pas parvenu à recruter des joueurs et à se renforcer. Parmi les dossiers abandonnés, Hakim Ziyech, Milan Skriniar mais également Rayan Cherki. Le PSG a tenté de recruter la pépite lyonnaise. En vain. Un transfert qui n'a pas abouti et qui a provoqué quelques remous.

Considéré comme le joueur le plus prometteur de l'OL depuis Karim Benzema, Rayan Cherki peine à s'imposer à Lyon. Que ce soit sous les ordres de Rudi Garcia, Peter Bosz ou désormais Laurent Blanc, le jeune attaquant de 19 ans n'arrive toujours pas à passer un cap. Il est peut-être en train de le faire avec des dernières sorties convaincantes récemment. Néanmoins, ses qualités sont évidentes et le PSG a tenté de le recruter cet hiver pour l'utiliser comme doublure de l'une de ses trois stars offensives. Si le transfert ne s'est pas réalisé, un ancien joueur du PSG s'était montré très septique concernant ce recrutement. Laurent Fournier, ancien milieu de terrain à Paris puis entraîneur du club de la capitale, a été vivement critiqué après avoir émis des réserves concernant Rayan Cherki.

Laurent Fournier pas convaincu par Cherki

« Je me suis fait engueuler l’autre jour par rapport à ça. Au Parc, avant Toulouse, sur la chaîne du club, j’ai dit que je ne comprenais pas qu’on aille chercher un mec comme Cherki alors que la formation parisienne est performante. On m’a appelé pour me dire que je critiquais la politique du club. Mais non ! Je dis juste qu’on a une formation qui est bonne. Donc lâchez-les ! Un mec qui donne et demande dans la profondeur, il n’y en a pas beaucoup dans l’équipe du PSG. Et Zaïre-Emery est dans ce truc-là » a déclaré celui qui a dirigé le PSG en 2005 au journal Le Parisien. Laurent Fournier estime que Paris doit miser sur les jeunes du centre de formation et pas sur ceux des autres équipes. Auteur d'un but contre Lille en huitième de finale de la Coupe de France, Cherki a permis à l'OL se poursuivre la compétition et continue d'impressionner en terres rhodaniennes.