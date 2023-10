Cette recrue va plomber le PSG, Adil Rami l’annonce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'est renforcé dans tous les secteurs de jeu cet été, mais il y a un joueur que le club de la capitale voulait depuis plus d'un an. C'est pourtant Milan Skriniar qui pourrait être le point faible cette saison !

Sans club et désormais consultant, Adil Rami n’a pas officiellement pris sa retraite. A 37 ans, l’ancien défenseur central s’y dirige tout droit tout de même, après une dernière pige à Troyes et une relégation en Ligue 2. Son rôle de consultant lui va en tout cas comme un gant, où il peut faire valoir son humour si bon enfant, son expérience de champion du monde avec la France, mais aussi son analyse. Notamment dans un poste qu’il connait bien, au coeur de la défense. C’est le cas au Paris SG, où Luis Enrique peine encore à trouver la bonne carburation après de nombreux essais. Lucas Hernandez apporte beaucoup à gauche en raison des absences, mais l’axe reste son domaine de prédilection. Marquinhos est d’une fébrilité inquiétante dans les matchs européens, et Milan Skriniar ne rassure pas beaucoup plus. Le Slovaque, débauché après 12 mois de pressing auprès de l’Inter Milan et du joueur, ne semble pas du tout adapté au système que met en place l’entraîneur espagnol. Un constat évident qui inquiète beaucoup Adil Rami, pour qui le PSG va au-devant de grandes désillusions avec un joueur longtemps blessé, et surtout très lent pour les attaquants rapides adverses, surtout qu’il y a énormément d’espaces dans son dos avec le jeu mis en place par Luis Enrique.

Rami ne veut pas être méchant avec Skriniar...

« Avec tous les matchs que j’ai pu voir de ce défenseur, je trouve que c’est compliqué pour lui aujourd’hui. Je ne peux pas être méchant avec lui parce qu’il a eu une sacrée blessure, ça a été compliqué pour lui. Mais aujourd’hui avec le système de Luis Enrique, c’est compliqué parce qu’ils sont très haut. Et comme il n’est pas encore en forme, je vais être gentil avec lui, comme il n’est pas encore prêt selon moi, il va souvent se retrouver sur des duels en un contre un et j’ai l’impression que le petit maillon faible du PSG aujourd’hui, c’est lui. Tous les buts que le PSG prend, c’est un peu de son côté. Je ne dis pas que c’est toujours de sa faute mais je trouve qu’il est en dessous de sa ligne défensive en tout cas », a livré l’ancien joueur de l’OM sur Amazon. Un constat qui peut s’expliquer sur le manque de maitrise de Skriniar, même s’il ne peut pas être accusé de tous les maux, notamment lors du fiasco face à Newcastle de la semaine dernière.