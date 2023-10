Ce joueur parle du PSG, ça lui vaut des problèmes en Angleterre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a formé de très bons joueurs ces dernières années. Les Titis ne sont pas tous restés, même si certains aimeraient beaucoup y revenir.

Depuis que le PSG est passé sous QSI en 2011, il est parfois difficile pour les jeunes du centre de formation d'avoir une vraie chance de s'imposer. Si Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot ou plus récemment Warren Zaïre-Emery ont eu la chance de faire leur trou, énormément d'autres joueurs de talent ont dû partir pour avoir du temps de jeu. C'est notamment le cas d'Odsonne Edouard. Ce dernier avait quitté Paris pour le Celtic. Et très vite, ses performances l'ont conduit à signer en Premier League du côté de Crystal Palace. Malgré quelques difficultés d'adaptation, Edouard a semble-t-il enfin trouvé son rythme de croisière, lui qui compte déjà 5 buts en 8 matchs avec les Eagles cette saison toutes compétitions confondues.

Palace le gardera à l'oeil

Odsonne Edouard, à 25 ans, ne veut plus perdre de temps et n'hésite pas à afficher ses ambitions. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, l'attaquant a notamment indiqué qu'il aimerait beaucoup revenir au PSG : « J'ai toujours gardé un lien avec le PSG. Quand j'ai commencé le football, mon rêve était de jouer pour le PSG et de marquer au Parc des Princes. Donc pourquoi pas un jour ? ». Aussi, Edouard n'a pas caché son rêve de jouer un jour pour l'équipe de France : « C'est quelque chose d'énorme. Jouer pour la France est l'un de mes objectifs ». Ces déclarations n'ont pas manqué de faire réagir en Angleterre et plus précisément à Londres. Le média Team Talk précise que ses sorties vont dorénavant lui mettre plus de pression, déjà de sa part mais aussi des fans de Palace. Le natif de Kourou va donc devoir se montrer en adéquation avec ses ambitions et maintenir le cap, sous peine de passer sous le feu des critiques. Lors de la prochaine journée de Premier League, Odsonne Edouard aura une belle occasion de se montrer lors d'un déplacement à Newcastle, qui a récemment battu son club de coeur.