PSG : De Ligt fait de Paris son plan C au mercato !

Désireux de renforcer sa défense avec un joueur de classe internationale pour succéder à Thiago Silva, le Paris Saint-Germain avait fait de Matthijs De Ligt sa priorité absolue au mercato. Un accord contractuel entre le numéro 4 de l’Ajax Amsterdam et le club de la capitale française avait même été évoqué il y a quelques semaines. Mais malgré les excellentes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Mino Raiola, l’international néerlandais aurait décidé de recaler le Paris Saint-Germain… et le FC Barcelone, à en croire les informations obtenues par Catalunya Radio.

En effet, le média affirme qu’il y a désormais 95 % de chances que Matthijs De Ligt signe à la Juventus Turin, un club qui n’a jamais réellement lâché l’affaire dans ce dossier, malgré un recul pris au cours des dernières semaines. Reste qu’avec le sulfureux Mino Raiola, il convient de rester prudent tant que le transfert n’est pas officiel. Mais les carottes semblent bien cuites pour Paris, d’autant que le média espagnol affirme que si le transfert de Matthijs De Ligt à la Juve venait à capoter, c’est du côté de Barcelone que le jeune capitaine de l’Ajax Amsterdam se tournerait…