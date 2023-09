Ce joueur du PSG est trop nul, c’est louche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les critiques pleuvent logiquement sur les joueurs du PSG après leur triste prestation face à Nice. Mais il y a un titulaire qui en prend pour son grade après un match totalement raté.

Le PSG a perdu pied à domicile face à Nice ce vendredi soir au Parc des Princes (2-3), alors qu’il restait sur deux performances convaincantes contre Lens et Lyon, et avait l’occasion de prendre la première place provisoire de Ligue 1. Une déroute qui peut s’expliquer par le retour tardif de nombreux internationaux, par le fait que la formation de Luis Enrique qui a été totalement chamboulée pendant l’été, est encore en rodage, mais le résultat est là. Et il y a donc forcément eu des déceptions sur cette rencontre. Si Ousmane Dembélé a été maladroit et peu inspiré, c’est la performance de Carlos Soler, titulaire surprise lors de cette rencontre, qui fait peur. L’Espagnol est resté une heure sur le terrain sans peser sur le jeu. Et le problème, c’est que ce n’est pas la première fois que l’ancien homme à tout à faire du FC Valence réalise des performances aussi ternes, comme s’il n’arrivait toujours pas, plus d’un an après sa signature, à trouver ses marques dans ce PSG.

Le PSG a joué à 10 contre 11

Pour Daniel Riolo, ce n’est pas possible que Carlos Soler affiche ce niveau de jeu alors qu’il est titulaire, et qu’il a forcément un peu de talent ou des bons entrainements pour arriver à récupérer cette place dans le onze de départ. « Tu démarres le match, tu joues à 10. C’est terrible. Je maintiens que c’est trop gros pour être vrai. Ce mec ne peut pas être aussi mauvais. Mais il n’est pas dans un bon environnement, il est en vrac depuis qu’il est arrivé. Il est sifflé dès l’échauffement, il est dans le sable. C’est abominable ce qu’il a fait, et il a modifié toute l’organisation. La différence, elle s’est vue dès qu’Ugarte est rentrée. C’était terrible, ça jouait à 2 à l’heure », a pesté le consultant de RMC, pour qui Carlos Soler a totalement perdu ses repères au PSG. A ce rythme-là, Luis Enrique va tout de même avoir du mal à lui donner sa chance régulièrement au milieu de terrain. Surtout qu’en effet, le public du Parc des Princes n’a pas caché qu’il avait l’Espagnol dans le viseur désormais.