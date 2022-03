Casemiro au PSG, Zidane connaît le prix à payer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de signature au PSG cet été, Zinedine Zidane ferait de Casemiro l’une de ses cibles privilégiées pour renforcer le club parisien.

L’avenir de Mauricio Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain fait peu de doute. A moins d’une énorme surprise, l’entraîneur argentin sera remercié à l’issue de la saison après le fiasco de l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Pour le remplacer, le PSG a une dizaine de noms en tête mais la priorité absolue se nomme bien évidemment Zinedine Zidane. En cas de signature au Paris Saint-Germain, l’ex-entraîneur du Real Madrid aurait une cible privilégiée au mercato en la personne de Casemiro, selon les informations du site El Nacional. Le média dévoile qu’en cas de proposition à hauteur de 40 millions d’euros, le Real Madrid pourrait ouvrir la porte au départ de Casemiro au Paris SG. De son côté, le Brésilien ne serait pas contre l’idée de découvrir un nouveau projet et d’être à nouveau entraîné par Zinedine Zidane.

Zidane aimerait recruter Casemiro s'il vient au PSG

Le média espagnol dévoile par ailleurs que Zinedine Zidane aimerait aussi faire venir Karim Benzema dans le cas où il débarquerait sur le banc du Paris Saint-Germain. Si la piste Casemiro est viable pour le PSG, celle menant à l’attaquant français du Real Madrid l’est beaucoup moins. Et pour cause, le média espagnol dévoile que Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ont fait de Karim Benzema, à l’instar par exemple de Vinicius Junior, un joueur intransférable. Il n’y a donc quasiment aucune chance pour le PSG de récupérer Karim Benzema lors du mercato estival, même dans le cas où Zinedine Zidane serait l’entraîneur des Parisiens. Reste maintenant à voir si le Qatar, qui se prépare à faire un grand ménage au sein de sa direction sportive et de son staff technique, parviendra à convaincre Zinedine Zidane de relever le challenge. Cela ne sera pas simple car de son côté, « ZZ » attend de voir si la place va se libérer à la tête de l’Equipe de France…