Canal+ fait un carton avec PSG-City

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gros match européen, décisif pour la qualification et avec un scénario de dingue et une victoire d’un club français, Canal+ a coché toutes les cases avec l’affiche entre le PSG et Manchester City. Le succès 4-2 des Parisiens a dynamité l’audience de la chaine cryptée, qui a rassemblé 1,68 million de téléspectateurs, soit 8,9 % de part d’audience. Un score qui met la chaine de Vincent Bolloré en quatrième place des audiences nationales, derrière TF1, M6 et France 2, mais devant France 3. Un beau succès pour Canal+, qui sait que le PSG a encore d’autres matchs décisifs à disputer, comme très rapidement en Allemagne contre Stuttgart.