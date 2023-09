C1 ‍: Le RC Lens égale Madrid grâce à Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment fait son entrée en lice en Ligue des champions. Le club de la capitale a pris le dessus sur le Borussia Dortmund de belle manière.

A Paris, on peut désormais préparer sereinement le Classique de Ligue 1 face à l'OM ce dimanche soir au Parc des Princes. Le travail a été bien fait en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. De quoi se lancer parfaitement dans un groupe très relevé avec également Newcastle et l'AC Milan. Que des matchs de haut niveau et qui attireront encore pas mal de téléspectateurs. D'ailleurs, le PSG peut déjà se réjouir de savoir qu'il sera tout simplement l'équipe la mieux rémunérée lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Le PSG se frotte les mains

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, au niveau des droits tv, aucun club ne gagnera plus que le PSG lors de la phase de groupes. C'est en tout cas ce qu'indique le Telegraph, qui rappelle que la répartition des revenus est calculée en partie en fonction des performances historiques et du classement UEFA. Au total, les champions de France devraient glaner dans les environs de 74 millions d'euros. C'est 8 millions de plus que le Bayern Munich, deuxième. Ces montants XXL s'expliquent par ce que l'on appelle la part de market pool.

Cela correspond à une part de marché qui représente la moitié du total des retransmissions télévisées de l'UEFA sur leur territoire que les clubs d'une même nation se partagent. Pour rappel, dans l'Hexagone, un accord de diffusion de la Ligue des champions s'élève à 375 millions d'euros par an de 2021 à 2024. Un accord qui permet au PSG d'accroitre ses revenus mais aussi d'en faire profiter à la seconde équipe qualifiée en C1. Ainsi, le RC Lens, 121e au coefficient UEFA, gagnera au final presque la même chose qu'une écurie comme le Real Madrid, avec 65 millions.