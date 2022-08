C'est la fête au PSG, Rafinha se trouve un club

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va encore se montrer très actif cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale doit notamment s'atteler à vendre ou à se séparer de certains joueurs.

Luis Campos et Christophe Galtier comptent encore voir débarquer au PSG trois joueurs d'ici la fin du mercato estival. Une grande mission pour la direction francilienne. Dans le même temps, il faudra également vendre ou dégraisser. Une longue liste de joueurs indésirables a été établie. On y retrouve des joueurs comme Mauro Icardi, Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Rafinha. Concernant le dernier cité, une porte de sortie semble s'ouvrir de plus en plus. C'est en tout cas ce que nous apprend ces dernières heures O Globo.

Rafinha, le PSG touche au but

Atlético-MG tem negociações avançadas para contratar o meia Rafinha Alcântara, do PSG.



O clube mineiro contrataria o jogador sem custos de transferências e pagaria apenas os salários.



🗞 @OGlobo_Esportes | @diogodantas

📸 Divulgação/PSG pic.twitter.com/S6codUfWDp — Planeta do Futebol 🌎 | DEU GREEN (@futebol_info) August 9, 2022

Selon le média, l'ancien joueur du FC Barcelone, en grande situation d'échec au PSG, se dirige vers le championnat brésilien. Des négociations avancées ont lieu entre les champions de France et l'Atletico MG. Un accord n'est cependant pas encore trouvé, malgré le bon déroulé des échanges. O Globo précise que Rafinha, encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, sera libéré par le club de la capitale. Aucun compensation financière ne tombera donc dans les caisses du PSG. Seul le salaire (environ 4 millions d'euros) sera économisé. Pour Le Parisien, la perspective d'aller jouer dans son pays natal plait à Rafinha, qui se laisse encore un peu de temps pour étudier toutes les offres. Il a d'ailleurs récemment refusé une offre d'un club du Moyen-Orient. Le départ prochain de Rafinha permettra de libérer une place de plus dans le milieu de terrain du PSG. Cela tombe bien, le transfert de Fabian Ruiz (Naples) se précise d'heure en heure. L'international espagnol devrait être la troisième recrue du PSG dans l'entrejeu après Renato Sanches et Vitinha. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier et son équipe. Petit bémol néanmoins, le nombre restant d'indésirables à faire partir dans les prochaines semaines...