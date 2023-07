Bernardo Silva n'ira pas au PSG, la catastrophe se confirme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Placé en haut sur la liste des joueurs à recruter par le PSG durant ce mercato 2023, Bernardo Silva était visiblement décidé à quitter Manchester City. Mais la presse portugaise confirme que le joueur de 28 ans n'est finalement pas si libre que cela et les champions d'Angleterre lui ont fait savoir.

Dans la foulée de la victoire de Manchester City contre l’Inter en finale de la Ligue des champions le 10 juin dernier, différents médias, dont TF1, avaient annoncé que Bernardo Silva avait un bon de sortie des Citizens et devrait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Le dossier semblait bien engagé, Pep Guardiola ayant autorisé le milieu offensif portugais à partir pour bons et loyaux services après une saison qui a vu le club anglais gagner l'ensemble des titres. A 28 ans, et après six années passées à Manchester City, Bernardo Silva était donc en quête d'un nouveau challenge, son compatriote Luis Campos lui proposant de venir au Paris Saint-Germain. Le dossier était donc bien engagé pour le PSG, sauf qu'un premier grain de sable est venu perturber l'opération. L'Arabie Saoudite est entrée dans la danse, en proposant un salaire colossal (45 millions d'euros par an). Mais ce n'était pas fini.

Confirmation pour Bernardo Silva, c'est la cata pour le PSG

Ces dernières semaines, le nom du FC Barcelone est ressorti, mais le club catalan n'a pas du tout les moyens financiers de faire venir Bernardo Silva. Ce dernier a encore deux ans de contrat avec Manchester City, et les champions d'Angleterre attendaient au moins 80 millions pour céder leur joueur. Attendaient, car désormais, il faut parler d'un transfert de l'ancien Monégasque au passé. Ce mercredi, A Bola, le plus grand média sportif portugais, confirme une information qui circule depuis 24 heures, à savoir que Manchester City a prévenu Bernardo Silva qu'il n'avait plus de bon de sortie et que son départ était impossible durant cet été. Une décision que les dirigeants anglais ont justifiée à l'international portugais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

« Manchester City, champion d'Angleterre et d'Europe en titre, n'abandonnera pas Bernardo Silva et a déjà fait savoir au joueur qu'il devra continuer à remplir son contrat dans l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Le champion d'Angleterre considère ainsi Bernardo Silva comme un « joyau » impossible à vendre, et a également informé le représentant du joueur, le super-agent portugais Jorge Mendes, que toute proposition serait refusée », précise A Bola. Riyad Mahrez étant en partance pour l'Arabie Saoudite, Pep Guardiola a prévenu ses patrons qu'il n'était pas envisageable de recruter deux nouveaux joueurs pour le même poste, et que Bernardo Silva ne devait pas partir cet été. Une décision qui peut être d'autant plus facilement compréhensible pour le joueur que Manchester City lui propose depuis plusieurs semaines de prolonger avec une grosse augmentation salariale à la clé. Pour le Paris Saint-Germain, c'est évidemment un énorme coup dur, le PSG étant obsédé par la signature du joueur portugais.