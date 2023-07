Bernardo Silva gavé de dollars, l'arme anti-PSG des Saoudiens ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, Bernardo Silva a tout remporté avec son club et commence à avoir des envies de départ. Le PSG est intéressé par le Portugais tout comme un club saoudien qui prépare une offre démentielle.

Grâce à l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, l'Arabie saoudite est devenue le nouvel eldorado des footballeurs. Depuis cet été, nombreuses stars rejoignent précipitamment le pays du Golfe persique comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic ou encore Kalidou Koulibaly. Bernardo Silva qui est annoncé proche de quitter Manchester City, est évidemment dans les petits papiers des clubs saoudiens qui ne veulent pas laisser l'opportunité de recruter l'un des meilleurs footballeurs au monde. Le PSG souhaite toutefois également recruter le Portugais, et dans une moindre mesure comme tenu de ses finances, le FC Barcelone. Si Paris semble être en avance dans le dossier, selon les informations de The Sun, Al-Hilal est prêt à offrir un salaire immense à Bernardo Silva. Les chiffres se rapprochent du salaire de CR7.

Un salaire à la CR7, ou comment l'Arabie saoudite bloque le PSG

Le média anglais affirme qu'Al-Hilal est capable d'offrir pas loin de 50 millions d'euros par saison à l'ancien ailier de l'AS Monaco. Ce qui ferait de Bernardo Silva le joueur le mieux payé de l'Arabie saoudite, juste derrière son compatriote Cristiano Ronaldo. À titre de comparaison, le quintuple ballon d'or culmine désormais à 200 millions d'euros par saison. Soit bien au-dessus du salaire que pourra toucher le chouchou de Pep Guardiola en signant pour le club le plus titré d'Asie (66 trophées), mais qui ferait tout de même de lui le deuxième plus gros salaire de l'Arabie Saoudite, plus du double de Karim Benzema, Ballon d'Or en titre. Le PSG, et malgré sa force de frappe financière importante, n'est clairement pas en mesure d'offrir un tel pont d'or à Bernardo Silva.

La décision finale appartient au joueur de 28 ans, mais ce qui est sûr, c'est que l'Arabie saoudite met de sérieux bâtons dans les roues du mercato parisien avec cette offre de contrat totalement délirante. Face au Qatar, l'Arabie Saoudite a visiblement décidé de se battre à coups de millions, avec l'avantage de ne pas être soumis aux règles européennes du fair-play financier.