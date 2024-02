Changement de plan, Wilfried Mbappé appelle le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En début de semaine, la presse espagnole nous apprenait que sauf revirement de situation, Ethan Mbappé allait suivre Kylian en s’engageant lui aussi en faveur du Real Madrid cet été.

A l’instar de Kylian Mbappé, son frère Ethan est lui aussi en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain a disputé trois matchs avec les pros cette saison mais apparait de plus en plus régulièrement dans les groupes de Luis Enrique en Ligue 1. Il y a quelques jours, la presse espagnole dévoilait toutefois que l’aventure entre Ethan Mbappé et le PSG allait prendre fin puisque l’une des exigences de la famille Mbappé vis-à-vis du Real Madrid était de faire signer les deux frères, et non seulement Kylian.

🚨 El padre de Mbappé llamó a Al Khelaifi y le contó la verdad: "Se quiere quedar":https://t.co/VVZv3wXSuv — Defensacentral.com (@defcentral) February 28, 2024

Les médias madrilènes indiquaient que cela ne posait pas de problème au club merengue et que par conséquent, Ethan Mbappé allait s’engager en faveur de la Casa Blanca cet été. Mais ce dossier est loin d’avoir rendu un verdict définitif selon le site Defensa Central. Et pour cause, le média va à contre-sens des informations livrées par le journaliste Eduardo Inda en début de semaine. En effet, le site pro-Real indique ce mercredi que Wilfried Mbappé a directement contacté Nasser Al-Khelaïfi afin de lui annoncer que Ethan Mbappé voulait rester au Paris Saint-Germain et que l’information parue dans la presse espagnole était fausse.

Ethan Mbappé finalement parti pour rester au PSG ?

Le père de famille estime que l’avenir de ses deux fils ne doit pas être lié à jamais, car cela pourrait nuire à la carrière de l’un des deux à long terme. Defensa Central indique par ailleurs que le Real Madrid n’était pas ultra-emballé jusqu’à présent à l’idée de recruter Ethan Mbappé et serait plutôt soulagé de ne pas avoir à gérer l’image des deux frères. Autrement dit, il se pourrait donc que Kylian file à Madrid et que dans le même temps, Ethan Mbappé prolonge au PSG. A condition néanmoins que le club de la capitale souhaite prolonger le contrat de son milieu de terrain français de 17 ans, ce que l’on ignore pour l’instant.